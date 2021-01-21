Глаз не оторвать: Димопулос в бикини очаровала фото с дочкой и внезапной встречей с Кухар на отдыхе

Санта Димопулос с мужем и детьми отдыхает на Мальдивах. Она наслаждается райской природой одного из островов и расслабляется после напряженных тренировок Танцев со звездами, ведь победительница проекта выложилась на паркете на все 100. Знаменитость кружит поклонникам голову своими идеальными формами в ярких бикини и с радостью постит семейные кадры с мужем Игорем Кучеренко, сыном Дэни и доченькой Софией, которая очень похожа на папу.

Знаменитость поделилась в Instagram очаровательным фото, сделанным в бассейне. Санта в изумрудной купальнике и серьгами-гавоздиками с камнем под цвет бикини позирует с доченькой на руках.

"Love is…" - коротко и ясно подписала Санта полный любви и нежности кадр. Поклонники согласились с ней – именно так выглядит настоящая любовь.

Санта Димопулос с доченькой понежилась в бассейне (фото: instagram.com/santadimopulos)

Сколько красоты, любви, женственности, нежности в этом фото!

Невероятно красивые

Волшебно

Как красиво, вы нереальные

Такое милое фото

Потрясающие, невозможно оторвать глаз

Куколки. Цвет купальника. Вам очень идет

Какие красивые две девочки

К слову, Санта с семьей встретилась на Мальдивах с Екатериной Кухар, которая отдыхает на том же острове с мужем и детьми. Веселая компания провела вместе время на пляже.

Санта и Екатеринаа Кухар с семьей вмете повеселились на Мальдивах (фото: instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что ране Екатерина Кухар с мужем очаровали фото с доченькой Настей у океана.