Глоба назвал знаки Зодиака, на которые обрушится сказочный успех до конца недели

Гороскоп от именитого астролога Павла Глобы подскажет, какие знаки Зодиака ждет успех и сказочное везение до конца текущей недели. Эксперт назвал всего троих представителей зодиакального круга, к которым будет щедро Фортуна, и фартить им будет буквально во всем.

Кто сможет совершить прорыв накануне Нового года, и встретить год белого металлического Быка с чувством выполненного долга, пишет slovofraza.

Скорпион

Ошеломительных успехов Скорпион сможет добиться в деловых переговорах, а также поисках работы. В целом до конца недели вы будете очень харизматичны и обаятельны, люди захотят вам доверять и попадут во власть вашего обаяния. Глоба советует использовать это в любви, работе, делах. Не исключено, что вы закрутите новый роман, и знакомство с перспективой начнется в соцсетях.

Козерог

Представителей этого знака Зодиака ждут огромные успехи до конца недели. Павел Глоба рекомендует проявить максимум воли и быть напористее, чтобы точно стать успешным. Ночные светила на вашей стороне, поэтому Козерогу будет постоянно улыбаться удача. Важно лишь верить в свой успех и не откладывать перспективные дела на потом.

Рыбы

У Рыб ведущей сферой жизни на этой неделе станет любовь. Самыми позитивными днями для любовных приключений станут пятница и суббота. Большая удача ждет тех, кто уже в отношениях - подогрейте чувства романтикой. В работе и бизнесе наступит благоприятное время для начала новых дел, но сначала нужно закончить все самое важное. Не торопитесь, чтобы не допустить ошибок.

Ранее астрологи рассказали также, для кого металлический Бык готовит удачу и везение в 2021 году.

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