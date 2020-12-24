Глоба назвав знаки Зодіаку, на які обрушиться казковий успіх до кінця тижня

Гороскоп від відомого астролога Павла Глоби підкаже, які знаки Зодіаку чекає успіх і казкове везіння до кінця поточного тижня. Експерт назвав лише трьох представників зодіакального кола, до яких буде щедрою Фортуна, і щастити їм буде буквально у всьому.

Хто зможе здійснити прорив напередодні Нового року, і зустріти рік білого металевого Бика з почуттям виконаного обов'язку, пише slovofraza.

Скорпіон

Приголомшливих успіхів Скорпіон зможе домогтися в ділових переговорах, а також пошуках роботи. В цілому до кінця тижня ви будете дуже харизматичні і привабливі, люди захочуть вам довіряти і потраплять під владу вашої чарівності. Глоба радить використовувати це в коханні, роботі, справах. Не виключено, що ви закрутите новий роман, і знайомство з перспективою почнеться в соцмережах.

Козеріг

Представників цього знака Зодіаку чекають величезні успіхи до кінця тижня. Павло Глоба рекомендує проявити максимум волі і бути напористими, щоб стати успішним. Нічні світила на вашому боці, тому Козерогу буде постійно усміхатися удача. Важливо лише вірити у свій успіх і не відкладати перспективні справи на потім.

Риби

У Риб провідною сферою життя на цьому тижні стане кохання. Самими позитивними днями для любовних пригод стануть п'ятниця і субота. Велика удача чекає тих, хто вже у стосунках - підігрійте почуття романтикою. В роботі та бізнесі настане сприятливий час для початку нових справ, але спочатку потрібно закінчити все найважливіше. Не поспішайте, щоб не допустити помилок.

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