Gо_A впервые показали номер для Евровидения-2021: сеть в восторге

Украинская группа Go_A показала номер, с которым отправится представлять нашу страну на песенном конкурсе Евровидения-2021.
Свой номер Go_A показали во время четвертого выпуска шоу звездных пародий "Липсинк батл".
Во врем исполнения песни "Шум" ведущие шоу Тина Кароль и Потап подтанцовывали под трек.
Стоит отметить, что песня понравилась не только ведущим, но и пользователям сети. Многие гордятся тем, что именно Gо_A будут представлять Украину на Евровидении в этом году, которое начнется в Нидерландах 18 мая.
Gо_A показали свой номер для Евровидения-2021 (видео: YouTube)
Напомним, букмекеры изменили прогноз и назвали новых фаворитов. Согласно новым данным, фаворитом конкурса, по мнению экспертов, сейчас является представительница Мальты Destiny (Дестини Чукуньере), которая исполнит песню Je Me Casse. Кстати, ранее артистка выигрывала в детском Евровидении в 2015 году.
Ранее Go_A попали в скандал из-за нового видео для Евровидения.