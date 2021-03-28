Gо_A вперше показали номер для Євробачення-2021: мережа в захваті

Український гурт Go_A показав номер, з яким поїде представляти нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення-2021.
Свій номер Go_A показали під час четвертого випуску зіркових шоу пародій "Ліпсінк батл".
Під час виконання пісні "Шум" ведучі шоу Тіна Кароль і Потап підтанцьовували під трек.
Варто зазначити, що пісня сподобалась не лише ведучим, але і користувачам мережі. Багато людей пишаються тим, що саме Gо_A будуть представляти Україну на Євробаченні в цьому році, яке почнеться в Нідерландах 18 травня.
Gо_A показали свій номер для Євробачення-2021 (відео: YouTube)
Нагадаємо, букмекери змінили прогноз і назвали нових фаворитів. Згідно з новими даними, фаворитом конкурсу, на думку експертів, зараз є представниця Мальти Destiny (Дестіні Чукуньере), яка виконає пісню Je Me Casse. До речі, раніше артистка вигравала у дитячому Євробаченні у 2015 році.
Раніше Go_A потрапили в скандал через нове відео для Євробачення.