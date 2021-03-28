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Gо_A вперше показали номер для Євробачення-2021: мережа в захваті

Автор: Lite

Український гурт Go_A показав номер, з яким поїде представляти нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення-2021.

Свій номер Go_A показали під час четвертого випуску зіркових шоу пародій "Ліпсінк батл".

Під час виконання пісні "Шум" ведучі шоу Тіна Кароль і Потап підтанцьовували під трек.

Варто зазначити, що пісня сподобалась не лише ведучим, але і користувачам мережі. Багато людей пишаються тим, що саме Gо_A будуть представляти Україну на Євробаченні в цьому році, яке почнеться в Нідерландах 18 травня.

  • Друзі, бажаю вам перемоги на Євробаченні, ви круті, тримаємо кулачки!!
  • Просто пишаюся, що GO_A будуть представляти Україну в цьому році!
  • Яка неймовірна пісня в цьому році в України;
  • Я сподіваюся, що номер на Євробаченні буде саме таким;
  • Якщо це остаточна версія, то це буде дуже круто на сцені!!! Бажаю успіху!!
  • Нереальні;
  • Кращий гурт в Україні;
  • Нарешті покажуть колоритний національний спів. Перемоги.

Gо_A показали свій номер для Євробачення-2021 (відео: YouTube)

Нагадаємо, букмекери змінили прогноз і назвали нових фаворитів. Згідно з новими даними, фаворитом конкурсу, на думку експертів, зараз є представниця Мальти Destiny (Дестіні Чукуньере), яка виконає пісню Je Me Casse. До речі, раніше артистка вигравала у дитячому Євробаченні у 2015 році.

Раніше Go_A потрапили в скандал через нове відео для Євробачення.

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Новини України ЄвробаченняGO_A
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