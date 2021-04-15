Гофре, миди, бельевой стиль: топ-6 моделей юбок, которые будут актуальными летом 2021

Совсем скоро в Украину придет настоящее тепло, а это значит, что женской половине страны точно захочется переодеться в юбки.

По мнению Анастасии, если вы выберете одну из этих 6 моделей, то будете на модной волне весь теплый сезон.

Юбки в бельевом стиле

Эти модели настраивают на легкий вайб! Сразу хочется отправиться на прогулку или на свидание. Блузка, топ или кофта - в зависимости от того, что вы наденете сверху, можно сместить акценты и сделать весь лук более официальным или, наоборот, легким и непринужденным.

Джинсовые миди

Одна из самых трендовых моделей наступившего теплого сезона. Такую юбку можно можно надеть и на прогулку, и на встречу, и на вечеринку. Модель подойдет для любой погоды, просто комбинируйте ее с топом или теплым лонгсливом, в зависимости от ситуации.

Юбки на запахе, на пуговицах, юбка-карандаш

Эти строгие юбки отлично смотрятся в приглушенных цветах. Выбирайте модели фисташкового, бежевого тонов, также летом актуальными будут белые юбки. Классика - юбка-карандаш - снова возвращается, также присмотритесь к моделям на пуговицах.

Плиссированные и гофре

Инфлюенсеры совмещают такую модель с топом. Также это отличный вариант для теплого летнего вечера - если совместить юбку с кожаной курткой. Цвета - самые разнообразные: строгий черный и романтический в цветочек, выбирайте в зависимости от настроения.

А-силуэта

И снова эта же длина, но на этот раз модель юбки имеет А-силуэт. Если хочется не отставать от трендов, стоит обзавестись такой юбкой, скоро - на всех летних фото в Instagram.

Мини прямые и трапеция

И, наконец, вариант для тех, кто любит показать стройные ножки! Юбки-мини тоже будут актуальными в теплом сезоне. Их можно комбинировать с лонгсливом, рубашкой и даже свитером.



Какую юбку выбрать на лето (фото: instagram.com/image.buro)