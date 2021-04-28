Голос країни 2021: переможець шоу розповів, що зробить з подарованою квартирою в Києві

Цієї неділі, 25 квітня, стало відомо ім'я переможця шоу "Голос країни 2021" . Ним став хлопець з Івано-Франківської області Сергій Лазановський. Співак отримав не тільки заповітну статуетку переможця проєкту, а й двокімнатну квартиру в Києві. Але Сергій розповів, що квартиру збирається продати і частину грошей витратить на розвиток своєї творчості, а частину віддасть на благодійність.

Сергій Лазановський на зустрічі з журналістами насамперед ще раз подякував усім за підтримку і у тому числі свого колегу по проєкту Тьому Паучека, з яким разом прийшов на прес-конференцію.

"Ми зробили це разом - перемогли. Це було складно психологічно, особливо очікування результатів, але як тільки лунає твоє прізвище, то емоції просто б'ють через край. Також дякую Тьомі, він і мене підтримував. Ви мотивували нас піти на цей проєкт і боротися. Найцінніше було навіть не перемогти, а знайти свого глядача і слухача", - зазначив Лазановський.

Нагадаємо, що Лазановський родом із села Попільники Івано-Франківської області. І тепер він очікує до себе в гості Надю Дорофєєву, яка приїде разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

Ще на етапі "сліпих прослуховувань" Дорофєєва пообіцяла приїхати до Лазановського додому, якщо він вибере її команду.

Сергій Лазановський з Надею Дорофєєвою (фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi)