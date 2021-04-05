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На "Голос країни" феерично вернулся Дан Балан: как я скучал!

Новина українською → Понедельник 05 апреля 2021 08:58
На "Голос країни" феерично вернулся Дан Балан: как я скучал! Фото: Дан Балан вернулся на "Голос країни" (facebook.com.goloskrainy)
Автор: Людмила Жукова

В воскресенье, 4 апреля, состоялся одиннадцатый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". На шоу феерично и неожиданно вернулся тренер-победитель Дан Балан. Он станет звездным советником судьи Тины Кароль. На его появление зрители отреагировали полным восторгом. Тренеры также аплодировали хитмейкеру.

Об этом стало известно из последнего выпуска программы.

"Как я скучал... Как хорошо вернуться, будто в свой дом", - прокомментировал свое звездное возвращение на проект Дан.

Ведущий Юрий Горбунов также высказал свои эмоции.

"Дан и Тина рядом, наши зрители их видят вместе, им будет теперь о чем поговорить", - сказал ведущий Юрий Горбунов.

Напомним, что Тине Кароль и Дану Балану приписывали романтические отношения и страстный роман. На общих проектах поклонники отмечают, как Балан смотрит на Тину и любуется ей.

Сами же артисты ничего не отрицают, а иногда даже подогревают слухи относительно своих отношений.

К слову, в последнем выпуске шоу LOMAKIN исполнил хит JONY под названием "Ты беспощадна". Лирическая песня и чувственное исполнение заставили Дана и Тину закружиться в танце.

NIKITA LOMAKIN — "Ты беспощадна"

Напомним, Надя Дорофеева в блестящем микромини свела с ума точеной фигурой.

Ранее на "Голосе країни" Тину Кароль довели до слез в прямом эфире.

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