На "Голос країни" феерично вернулся Дан Балан: как я скучал!
В воскресенье, 4 апреля, состоялся одиннадцатый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". На шоу феерично и неожиданно вернулся тренер-победитель Дан Балан. Он станет звездным советником судьи Тины Кароль. На его появление зрители отреагировали полным восторгом. Тренеры также аплодировали хитмейкеру.
Об этом стало известно из последнего выпуска программы.
"Как я скучал... Как хорошо вернуться, будто в свой дом", - прокомментировал свое звездное возвращение на проект Дан.
Ведущий Юрий Горбунов также высказал свои эмоции.
"Дан и Тина рядом, наши зрители их видят вместе, им будет теперь о чем поговорить", - сказал ведущий Юрий Горбунов.
Напомним, что Тине Кароль и Дану Балану приписывали романтические отношения и страстный роман. На общих проектах поклонники отмечают, как Балан смотрит на Тину и любуется ей.
Сами же артисты ничего не отрицают, а иногда даже подогревают слухи относительно своих отношений.
К слову, в последнем выпуске шоу LOMAKIN исполнил хит JONY под названием "Ты беспощадна". Лирическая песня и чувственное исполнение заставили Дана и Тину закружиться в танце.
NIKITA LOMAKIN — "Ты беспощадна"
Напомним, Надя Дорофеева в блестящем микромини свела с ума точеной фигурой.
Ранее на "Голосе країни" Тину Кароль довели до слез в прямом эфире.