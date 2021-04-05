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На "Голос країни" феєрично повернувся Дан Балан: як я скучив!

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 08:58
На "Голос країни" феєрично повернувся Дан Балан: як я скучив! Фото: Дан Балан повернувся на "Голос країни" (facebook.com.goloskrainy)
Автор: Людмила Жукова

У неділю, 4 квітня, відбувся одинадцятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". На шоу феєрично і несподівано повернувся тренер-переможець Дан Балан. Він стане зоряним радником судді Тіни Кароль. На його появу глядачі відреагували повним захопленням. Тренери також аплодували хітмейкеру.

Про це стало відомо з останнього випуску програми.

"Як я скучив... Як добре повернутися, ніби у свій дім, - прокоментував своє зоряне повернення на проект Дан.

Ведучий Юрій Горбунов також висловив свої емоції.

"Дан і Тіна поруч, наші глядачі їх бачать разом, їм буде про що поговорити", - сказав ведучий Юрій Горбунов.

Нагадаємо, що Тіни Кароль і Дану Балану приписували романтичні стосунки і пристрасний роман. На спільних проектах шанувальники відзначають, як Балан дивиться на Тіну і милується нею.

Самі ж артисти нічого не заперечують, а іноді навіть підігрівають чутки щодо своїх відносин.

До речі, в останньому випуску шоу LOMAKIN виконав хіт JONY під назвою "Ти нещадна". Лірична пісня і чуттєве виконання змусили Дана і Тіну закружляти в танці.

NIKITA LOMAKIN — "Ти нещадна"

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в блискучому микромини звела з розуму витонченою фігурою.

Раніше на "Голосі країни" Тіну Кароль довели до сліз в прямому ефірі.

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