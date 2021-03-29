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На "Голосі країни" девочка без волос произнесла прощальную речь, от которой расплакался Monatik

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 08:36
На "Голосі країни" девочка без волос произнесла прощальную речь, от которой расплакался Monatik Monatik расплакался на "Голосі країни"
Автор: Людмила Жукова

В воскресенье, 28 марта, состоялся десятый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". В этом выпуске прошли первые вокальные нокауты, в которых принимали участие подопечные Димы Монатика и Олега Винника. Участники двух команд сражались за право петь в прямых эфирах. К сожалению, участница Анастасия Бухацова, которая страдает редкой болезнью алопецией, не прошла в четвертьфинал.

Девушка произнесла прощальную речь, от которой заплакал Дмитрий Монатик.

Тина Кароль отметила, что Анастасия Буханцова не справилась, чтобы пройти в прямые эфиры. Участница исполняла песню самой Тины "Ніжно".

В своей прощальной речи Анастасия сказала, что считает самой главной победой работой с таким уважаемым тренером, как Дмитрий Монатик. Артиста покорила искренность девушки и он не смог сдержать слез.

"Когда ты 1,5 года назад приходишь на концерт, смотришь на человека и восхищаешься, и думаешь, как бы было круто однажды поработать с ним. А потом ты сидишь у него в студии, и вы вместе создаете. Это для меня одно из больших вдохновений, которое я получила на проекте, так как работа с таким человеком, как вы – это действительно одна из величайших побед", – отметила Анастасия.

Напомним, победитель одиннадцатого сезона "Голосу країни" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Анастасия Буханцова — "Ніжно"

Как мы ранее писали, на "Голосі країни" выступила девочка без волос и очаровала проникновенной песней.

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