Голос країни 2021: кто прошел в прямые эфиры
В воскресенье, 28 марта, состоялся десятый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", который транслирует телеканал "1+1". Тренеры шоу неоднократно назвали этот сезон самым сильным.
Сегодня прошли первые вокальные нокауты, в которых принимали участие подопечные Димы Монатика и Олега Винника. Участники двух команд сражались за право петь в прямых эфирах.
Первым на сцену вышли участники команды Монатика. Тема Паучек исполнил песню "Розпрягайте, хлопці, коней". Он прошел в прямые эфиры.
Тема Паучек - "Розпрягайте, хлопці, коней" (видео: YouTube)
Психолог Владимир Хоменко показал все свои силы и спел песню "Pray" Sam Smith.Он также прошел в прямые эфиры.
Владимир Хоменко - "Pray" (видео: YouTube)
Яркий Саша Таб удивил динамичным выступлением. Он исполнил песню "Sun Is Shining" певца Bob Marley и зрители увидят его в прямых эфирах.
Саша Таб - "Sun Is Shining" (видео: YouTube)
Певица KOLA исполнила песню "Злива" группы Бумбокс и прошла в прямые эфиры.
KOLA - "Злива" (видео: YouTube)
Далее на вокальные нокауты вышли подопечные Олега Винника. На сцену вышла Диляра Дидаркизы - девушка с Казахстана с очень мощным голосом. Она исполнила песню "Ноченька" Тины Кароль и прошла в прямые эфиры.
Диляра Дидаркизы - "Ноченька" (видео: YouTube)
Далее на сцену вышла "Голоса" вышла собирательница украинского фольклора Галина Куришко. Она исполниа песню "Галина Гуляла" Yuko.
Галина Курышко - "Галина Гуляла" (видео: YouTube)
На сцену вышел парень с необычным соловьиным голосом Сергей Нейчев. Он исполнил песню "Jamaica" Robertino Loretti.
Сергей Нейчев - "Jamaica" (видео: YouTube)
Рокер Богдан Муха закончил сегодняшние нокауты. Он исполнил песню "Танцы на стеклах" группы Макс Фадеев и прошел в прямые эфиры.
Богдан Муха - "Танцы на стеклах" (видео: YouTube)
Напомним, на "Голосі країни" диспетчер из Львова проникновенно перепела Ирину Билык.
Ранее Девушка из Казахстана "порвала" Голос країни с первых же нот.