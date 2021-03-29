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Голос країни 2021: кто прошел в прямые эфиры

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 00:31
Голос країни 2021: кто прошел в прямые эфиры Фото: Голос країни 2021 (facebook.com/goloskrainy)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 28 марта, состоялся десятый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", который транслирует телеканал "1+1". Тренеры шоу неоднократно назвали этот сезон самым сильным.

Сегодня прошли первые вокальные нокауты, в которых принимали участие подопечные Димы Монатика и Олега Винника. Участники двух команд сражались за право петь в прямых эфирах.

Первым на сцену вышли участники команды Монатика. Тема Паучек исполнил песню "Розпрягайте, хлопці, коней". Он прошел в прямые эфиры.

Тема Паучек - "Розпрягайте, хлопці, коней" (видео: YouTube)

Психолог Владимир Хоменко показал все свои силы и спел песню "Pray" Sam Smith.Он также прошел в прямые эфиры.

Владимир Хоменко - "Pray" (видео: YouTube)

Яркий Саша Таб удивил динамичным выступлением. Он исполнил песню "Sun Is Shining" певца Bob Marley и зрители увидят его в прямых эфирах.

Саша Таб - "Sun Is Shining" (видео: YouTube)

Певица KOLA исполнила песню "Злива" группы Бумбокс и прошла в прямые эфиры.

KOLA - "Злива" (видео: YouTube)

Далее на вокальные нокауты вышли подопечные Олега Винника. На сцену вышла Диляра Дидаркизы - девушка с Казахстана с очень мощным голосом. Она исполнила песню "Ноченька" Тины Кароль и прошла в прямые эфиры.

Диляра Дидаркизы - "Ноченька" (видео: YouTube)

Далее на сцену вышла "Голоса" вышла собирательница украинского фольклора Галина Куришко. Она исполниа песню "Галина Гуляла" Yuko.

Галина Курышко - "Галина Гуляла" (видео: YouTube)

На сцену вышел парень с необычным соловьиным голосом Сергей Нейчев. Он исполнил песню "Jamaica" Robertino Loretti.

Сергей Нейчев - "Jamaica" (видео: YouTube)

Рокер Богдан Муха закончил сегодняшние нокауты. Он исполнил песню "Танцы на стеклах" группы Макс Фадеев и прошел в прямые эфиры.

Богдан Муха - "Танцы на стеклах" (видео: YouTube)

Напомним, на "Голосі країни" диспетчер из Львова проникновенно перепела Ирину Билык.

Ранее Девушка из Казахстана "порвала" Голос країни с первых же нот.

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