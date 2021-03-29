На "Голосі країни" дівчинка без волосся вимовила прощальну промову, від якої розплакався Monatik

У неділю, 28 березня, відбувся десятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". У цьому випуску пройшли перші вокальні нокаути, в яких брали участь підопічні Дмитра Монатіка і Олега Винника. Учасники двох команд боролися за право співати в прямих ефірах. На жаль, учасниця Анастасія Буханцова, яка страждає рідкісною хворобою алопецією, не пройшла до чвертьфіналу.

Тіна Кароль відзначила, що Анастасія Буханцова не впоралася, щоб пройти в прямі ефіри. Учасниця виконувала пісню самої Тіни "Ніжно".

У своїй прощальній промові Анастасія сказала, що вважає найголовнішою перемогою роботою з таким поважним тренером, як Дмитро Монатік. Артиста підкорила щирість дівчини і він не зміг стримати сліз.

"Коли ти 1,5 роки тому приходиш на концерт, дивишся на людину і захоплюєшся, і думаєш, як би було круто одного разу попрацювати з ним. А потім ти сидиш у нього в студії, і ви створюєте разом. Це для мене одне з великих натхнень, яке я отримала на проекті, так як робота з такою людиною, як ви – це дійсно одна з найбільших перемог", – зазначила Анастасія.

Нагадаємо, переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

Анастасія Буханцова — "Ніжно"