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На "Голосі країни" дівчинка без волосся вимовила прощальну промову, від якої розплакався Monatik

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 08:36
На "Голосі країни" дівчинка без волосся вимовила прощальну промову, від якої розплакався Monatik Фото: Monatik розплакався на "Голосі країни" (1plus1.ua)
Автор: Людмила Жукова

У неділю, 28 березня, відбувся десятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". У цьому випуску пройшли перші вокальні нокаути, в яких брали участь підопічні Дмитра Монатіка і Олега Винника. Учасники двох команд боролися за право співати в прямих ефірах. На жаль, учасниця Анастасія Буханцова, яка страждає рідкісною хворобою алопецією, не пройшла до чвертьфіналу.

Дівчина вимовила прощальну промову, від якої заплакав Дмитро Монатік.

Тіна Кароль відзначила, що Анастасія Буханцова не впоралася, щоб пройти в прямі ефіри. Учасниця виконувала пісню самої Тіни "Ніжно".

У своїй прощальній промові Анастасія сказала, що вважає найголовнішою перемогою роботою з таким поважним тренером, як Дмитро Монатік. Артиста підкорила щирість дівчини і він не зміг стримати сліз.

"Коли ти 1,5 роки тому приходиш на концерт, дивишся на людину і захоплюєшся, і думаєш, як би було круто одного разу попрацювати з ним. А потім ти сидиш у нього в студії, і ви створюєте разом. Це для мене одне з великих натхнень, яке я отримала на проекті, так як робота з такою людиною, як ви – це дійсно одна з найбільших перемог", – зазначила Анастасія.

Нагадаємо, переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

Анастасія Буханцова — "Ніжно"

Як ми раніше писали, на "Голосі країни" виступила дівчинка без волосся і зачарувала проникливою піснею.

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