На "Голосі країни" диспетчер из Львова проникновенно перепела Ирину Билык: к ней повернулись три судьи

На сцену Голоса країни 2021 7 марта вышла Екатерина Гладий. Она работает диспетчером во Львове. Девушка исполнила песню Ирины Билык "Ти мій" и очаровала судей популярного шоу.

Видео выступления опубликовали на официальной страничке шоу на YouTube.

После исполнения композиции Екатерине удалось развернуть три тренерских кресла.с оус на укр

Каждый из судей уговаривал Екатерину вступить в их команду.

"Моя команда открыта. У меня последнее место. Таким голосом закрыть команду – это только радость и счастье", - заявил Monatik.

Львовянка приняла предложение артиста и вступила в его команду.

Екатерина Гладий — "Ти мій"

Пользователи на YouTube отреагировали на выступление Екатерины.