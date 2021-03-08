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На "Голосі країни" диспетчер из Львова проникновенно перепела Ирину Билык: к ней повернулись три судьи

Новина українською → Киев, Понедельник 08 марта 2021 13:18
На "Голосі країни" диспетчер из Львова проникновенно перепела Ирину Билык: к ней повернулись три судьи Екатерина Гладий покорила судей (фото: 1+1)
Автор: Людмила Жукова

На сцену Голоса країни 2021 7 марта вышла Екатерина Гладий. Она работает диспетчером во Львове. Девушка исполнила песню Ирины Билык "Ти мій" и очаровала судей популярного шоу.

Видео выступления опубликовали на официальной страничке шоу на YouTube.

После исполнения композиции Екатерине удалось развернуть три тренерских кресла.с оус на укр

Каждый из судей уговаривал Екатерину вступить в их команду.

"Моя команда открыта. У меня последнее место. Таким голосом закрыть команду – это только радость и счастье", - заявил Monatik.

Львовянка приняла предложение артиста и вступила в его команду.

Екатерина Гладий — "Ти мій"

Пользователи на YouTube отреагировали на выступление Екатерины.

  • Просто хороше виконання. Нічого екстраординарного я не почув...
  • Мне кажется, у нее есть свой узнаваемый почерк. Если послушать несколько песен в ее исполнении, то ее голос запомнится.
  • Спать собралась, а пришлось всплакнуть.... Очень красиво спела!
  • Голос у Екатерины не слабее, чем у Тины. Диапазон размашистый, тембр приятный с обертонами. Очень сильная участница.
  • Така сильна! Просто нереальна енергетика!
  • Не понравилась, нервное исполнение, если мы говорим с надрывом, это точно не про крик!
  • Той випадок, коли заспівано краще за оригінал.

Как мы писали ранее, девушка из Казахстана "порвала" Голос країни с первых же нот.

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