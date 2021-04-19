На "Голосі країни" украинская Адель исполнила песню группы KAZKA и вырвалась в финал
В воскресенье, 18 апреля, состоялся двадцатый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". В суперфинал прошли Тема Паучек, Сергей Лазановский и Сергей Нейчев и Юлия Тимочко, которая покорила своим исполнением песни "Плакала" группы KAZKA.
Видео выступления можно посмотреть на YouTube-канале "Голоса".
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая исполнила эту песню вместе с Юлией Тимочко.
На сцене Тимочко появилась в белой рубашке и кожаной юбке, а Зарицкая в черном платье из кожи.
После выступления зрители кричали "Браво" и аплодировали. Тренер Надя Дорофеева призналась, что очень любит эту песню украинского коллектива.
"Юля, я помню, как я боролась за вас еще на слепых. Я чувствую, что вы классная претендентка на победу. Главная интрига — поделится ли Тина в этом сезоне кубком с кем-то другим, ибо хочется, что кто-то победил другой", - сказала Дорофеева.
Тина Кароль сказала про свою подопечную, что на сцене она сияла и поразила своим голосом.
KAZKA feat Юлия Тимочко — ПЛАКАЛА
В комментариях украинцы восхитились этой песней и ее исполнением.
- Александра и Юлия действительно спели очень красиво и до глубины.
- Юля Тимочко красуня, гідна перемоги, фіалка не просто розцвіла, а вже є готовою артисткою.
- Клаааааасс!!! Болею за Юлию со слепых отборов, какой удачный выбор песни и группы для дуэта. Действительно, голоса дополняют друг друга.
- Дівчата так схожі що зовнішньо що вокально. Дуже-дуже по-чесному.
Ранее Надежда Мейхер поразила своим выступлением на "Голосе країни".