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На "Голосі країни" украинская Адель исполнила песню группы KAZKA и вырвалась в финал

Новина українською → Понедельник 19 апреля 2021 09:21
На "Голосі країни" украинская Адель исполнила песню группы KAZKA и вырвалась в финал Фото: Юлия Тимочко попала в финал "Голос країни" (facebook.com.Юлія Тимочко)
Автор: Людмила Жукова

В воскресенье, 18 апреля, состоялся двадцатый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". В суперфинал прошли Тема Паучек, Сергей Лазановский и Сергей Нейчев и Юлия Тимочко, которая покорила своим исполнением песни "Плакала" группы KAZKA.

Видео выступления можно посмотреть на YouTube-канале "Голоса".

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая исполнила эту песню вместе с Юлией Тимочко.

На сцене Тимочко появилась в белой рубашке и кожаной юбке, а Зарицкая в черном платье из кожи.

После выступления зрители кричали "Браво" и аплодировали. Тренер Надя Дорофеева призналась, что очень любит эту песню украинского коллектива.

"Юля, я помню, как я боролась за вас еще на слепых. Я чувствую, что вы классная претендентка на победу. Главная интрига — поделится ли Тина в этом сезоне кубком с кем-то другим, ибо хочется, что кто-то победил другой", - сказала Дорофеева.

Тина Кароль сказала про свою подопечную, что на сцене она сияла и поразила своим голосом.

KAZKA feat Юлия Тимочко — ПЛАКАЛА

В комментариях украинцы восхитились этой песней и ее исполнением.

  • Александра и Юлия действительно спели очень красиво и до глубины.
  • Юля Тимочко красуня, гідна перемоги, фіалка не просто розцвіла, а вже є готовою артисткою.
  • Клаааааасс!!! Болею за Юлию со слепых отборов, какой удачный выбор песни и группы для дуэта. Действительно, голоса дополняют друг друга.
  • Дівчата так схожі що зовнішньо що вокально. Дуже-дуже по-чесному.

Ранее Надежда Мейхер поразила своим выступлением на "Голосе країни".

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