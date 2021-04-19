На "Голосі країни" українська Адель виконала пісню групи KAZKA і вирвалася у фінал

У неділю, 18 квітня, відбувся двадцятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". До суперфіналу пройшли Тьома Паучек, Сергій Лазановський і Сергій Нейчев і Юлія Тимочко, яка підкорила своїм виконанням пісні "Плакала" групи KAZKA.

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька виконала цю пісню разом з Юлією Тимочко.

На сцені Тимочко з'явилася в білій сорочці та шкіряній спідниці, а Зарицька в чорній сукні зі шкіри.

Після виступу глядачі кричали "Браво" і аплодували. Тренер Надя Дорофєєва зізналася, що дуже любить цю пісню українського колективу.

"Юля, я пам'ятаю, як я боролася за вас ще на сліпих. Я відчуваю, що ви класна претендентка на перемогу. Головна інтрига — чи поділиться Тіна в цьому сезоні кубком з кимось іншим, бо хочеться, що хтось переміг інший", - сказала Дорофєєва.

Тіна Кароль сказала про свою підопічну, що на сцені вона сяяла і вразила своїм голосом.

KAZKA feat Юлія Тимочко — ПЛАКАЛА

В коментарях українці захопилися цією піснею і її виконанням.