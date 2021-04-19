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На "Голосі країни" українська Адель виконала пісню групи KAZKA і вирвалася у фінал

Новость на русском → Понеділок 19 квітня 2021 09:21
На "Голосі країни" українська Адель виконала пісню групи KAZKA і вирвалася у фінал Фото: Юлія Тимочко потрапила у фінал "Голос країни" (facebook.com.Юлія Тимочко)
Автор: Людмила Жукова

У неділю, 18 квітня, відбувся двадцятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". До суперфіналу пройшли Тьома Паучек, Сергій Лазановський і Сергій Нейчев і Юлія Тимочко, яка підкорила своїм виконанням пісні "Плакала" групи KAZKA.

Відео виступу можна подивитися на YouTube-каналі "Голосу".

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька виконала цю пісню разом з Юлією Тимочко.

На сцені Тимочко з'явилася в білій сорочці та шкіряній спідниці, а Зарицька в чорній сукні зі шкіри.

Після виступу глядачі кричали "Браво" і аплодували. Тренер Надя Дорофєєва зізналася, що дуже любить цю пісню українського колективу.

"Юля, я пам'ятаю, як я боролася за вас ще на сліпих. Я відчуваю, що ви класна претендентка на перемогу. Головна інтрига — чи поділиться Тіна в цьому сезоні кубком з кимось іншим, бо хочеться, що хтось переміг інший", - сказала Дорофєєва.

Тіна Кароль сказала про свою підопічну, що на сцені вона сяяла і вразила своїм голосом.

KAZKA feat Юлія Тимочко — ПЛАКАЛА

В коментарях українці захопилися цією піснею і її виконанням.

  • Олександра і Юлія дійсно заспівали дуже красиво й до глибини.
  • Юля Тимочко красуня, гідна перемоги, фіалка не просто розцвіла, а вже є готовою артисткою.
  • Клаааааасс!!! Вболіваю за Юлію зі сліпих відборів, який вдалий вибір пісні і групи для дуету. Дійсно, голоси доповнюють один одного.
  • Дівчата так що схожі зовнішньо що вокально. Дуже-дуже по-чесному.

Раніше Надія Мейхер вразила своїм виступом на "Голосі країни".

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