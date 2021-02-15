Голос країни 2021: Надежда Мейхер поразила своим выступлением, но сеть негодует
Вчера в День святого Валентина, 14 февраля, прошел четвертый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", на котором выступила бывшая звезда группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер.
Она вышла на сцену в качестве сюрприза и исполнила французскую песню "Mon mec a moi". Эта песня очень понравилась тренерам, и когда они развернулись к артистке, то были очень удивлены.
Мейхер спросили, собирается ли она принимать участие в шоу, певица сначала категорически отказывалась, но потом Тина Кароль ее уговорила. Таким образом Надежда Мейхер продолжит свою деятельность на проекте в команде Кароль.
"Я пришла на "Голос країни", как когда-то Наталья Могилевская, Злата Огневич и Юрий Ткач. Хочу устроить тренерам настоящий сюрприз. Интересно, узнают они меня или нет", - заявила Мейхер.
Надежда Мейхер - "Mon mec a moi" (видео: YouTube)
Пользователи сети неоднозначно восприняли такую новость. Некоторые были очень довольны, но есть и те, кто считает, что Надежда заняла место какого-то молодого артиста и вообще пела под "фанеру".
- Молодец, что согласилась! Каждому в жизни нужно перезагрузки, независимо от того, ты опытный певец, или начинающий!
- Надя крутая, молодец, что осталась в шоу! Успех;
- Молодчиночка;
- Что за бред? Почему в этом сезоне популярных исполнителей больше чем обычных людей? Или Наде Мейхер рекламы не хватает?
- Вместо того что бы давать шанс обычным людям, приходят то знакомые, то друзья, то звезды. Не сезон, а фигня. Тут уже понятно, что Тина доведет ее до прямых эфиров;
- Показалось, что на видео наложили чистенькую запись живого пения...
- Ну опять звезда пришла на голос махать ртом... 2 раза видно, что даже слова забыла, а песня идет. Ну блин!!!! Ну почему вы из зрителей глупых делаете!!! Дайте шанс простым людям!!!
- Это же под фанеру;
- Известные артисты из-за карантина боятся, что о них забудут и бросились на Голос. Хотя, этот конкурс должен быть для начинающих, неизвестных, но талантливых певцов! А здесь один за другим появляются известные артисты, уже на сцене сделали все, что могли. Кто талантлив, кто-то не очень, но они уже себя реализовали и стыд забирать места у тех, для кого в действительности создан этот конкурс!
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