Голос країни 2021: Надежда Мейхер поразила своим выступлением, но сеть негодует

Вчера в День святого Валентина, 14 февраля, прошел четвертый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", на котором выступила бывшая звезда группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер.

Она вышла на сцену в качестве сюрприза и исполнила французскую песню "Mon mec a moi". Эта песня очень понравилась тренерам, и когда они развернулись к артистке, то были очень удивлены.

Мейхер спросили, собирается ли она принимать участие в шоу, певица сначала категорически отказывалась, но потом Тина Кароль ее уговорила. Таким образом Надежда Мейхер продолжит свою деятельность на проекте в команде Кароль.

"Я пришла на "Голос країни", как когда-то Наталья Могилевская, Злата Огневич и Юрий Ткач. Хочу устроить тренерам настоящий сюрприз. Интересно, узнают они меня или нет", - заявила Мейхер.

Надежда Мейхер - "Mon mec a moi" (видео: YouTube)

Пользователи сети неоднозначно восприняли такую новость. Некоторые были очень довольны, но есть и те, кто считает, что Надежда заняла место какого-то молодого артиста и вообще пела под "фанеру".