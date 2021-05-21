Головокружения и сонливость: эндокринолог назвала признаки проблем с холестерином

Низкий уровень холестерина может быть также вреден для здоровья, как и высокий.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
До сих пор многие врачи и пациенты разделяют холестерин на "плохой" - липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и "хороший" - липопротеины высокой плотности (ЛПВП).
ЛПВП помогают перемещению липопротеинов низкой плотности из артерий в печень, где они расщепляются и выводятся из организма.
ЛПНП способствуют образованию холестериновых бляшек, которые закупоривают артерии и делают их менее гибкими, повышая риск инсульта и инфаркта.
Но кроме этого, ЛПНП участвуют в синтезе половых гормонов, желчи, витамина Д. А бляшки образуются на фоне хронического вялотекущего воспаления.
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Самый доступный способ определения концентрации всех видов холестерина, который можно сделать в лаборатории - это анализ крови на "липидный профиль".
Какие анализы на холестерин сдать (фото: pixabay.com)
Признаки того, что у организма проблемы с холестерином:
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