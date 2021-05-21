Запаморочення і сонливість: ендокринолог назвала ознаки проблем з холестерином

До цих пір багато лікарів і пацієнти поділяють холестерин на "поганий" - ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) і "хороший" - ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ).

ЛПВЩ допомагають переміщенню ліпопротеїнів низької щільності з артерій в печінку, де вони розщеплюються і виводяться з організму.

ЛПНЩ сприяють утворенню холестеринових бляшок, які закупорюють артерії і роблять їх менш гнучкими, підвищуючи ризик інсульту та інфаркту.

Але крім цього, ЛПНЩ беруть участь в синтезі статевих гормонів, жовчі, вітаміну Д. А бляшки утворюються на тлі хронічного уповільненого запалення.

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Холестерин - який аналіз здати⠀

Найдоступніший спосіб визначення концентрації всіх видів холестерину, який можна зробити в лабораторії - це аналіз крові на "ліпідний профіль".

Які аналізи на холестерин здати (фото: pixabay.com)

Ознаки того, що у організму проблеми з холестерином: