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Запаморочення і сонливість: ендокринолог назвала ознаки проблем з холестерином

Автор: Тетяна Турчанікова

Низький рівень холестерину може бути таким же шкідливим для здоров'я, як і високий.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

До цих пір багато лікарів і пацієнти поділяють холестерин на "поганий" - ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) і "хороший" - ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ).

ЛПВЩ допомагають переміщенню ліпопротеїнів низької щільності з артерій в печінку, де вони розщеплюються і виводяться з організму.

ЛПНЩ сприяють утворенню холестеринових бляшок, які закупорюють артерії і роблять їх менш гнучкими, підвищуючи ризик інсульту та інфаркту.

Але крім цього, ЛПНЩ беруть участь в синтезі статевих гормонів, жовчі, вітаміну Д. А бляшки утворюються на тлі хронічного уповільненого запалення.

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Холестерин - який аналіз здати⠀

Найдоступніший спосіб визначення концентрації всіх видів холестерину, який можна зробити в лабораторії - це аналіз крові на "ліпідний профіль".

Які аналізи на холестерин здати (фото: pixabay.com)

Ознаки того, що у організму проблеми з холестерином:

  • Білий ободок навколо рогівки.
  • Ксантелазми - відкладення холестерину під шкірою повік. Зовні вони виглядають як жовтуваті плями, трохи підносяться над поверхнею шкіри.
  • Ксантоми, ліпоми - обмежені скупчення жиру в шкірі.
  • Телеангіоектазії.
  • Раптові запаморочення.
  • Гіпертонія.
  • Болі і тяжкість в ногах при незначних навантаженнях.
  • Болі в суглобах.
  • Збільшення печінки і селезінки.
  • Швидка стомлюваність.
  • Сонливість.

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