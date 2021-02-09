Горбунов покатал Осадчую на санках: Потап и Каменских подгоняли ведущего

Юрий Горбунов решил приятно провести время с семьей во время снегопада, 8 февраля, и устроил покатушки на санках. При этом он катал не только своего сына Ивана, но и супругу Катю Осадчую.
Видео того, как он катает на санках свою жену, Горбунов опубликовал в Instagram.
При этом на видео также присутствуют соседи телеведущих - Потап вместе с Настей Каменских.
"Как говорит наша мамочка, зачем мне столько ребят, чтобы они меня не катали!? И еще когда соседи подгоняют!" - прокомментировал видео популярный украинский телеведущий.
Его супруга также опубликовала фото, на котором на санки уселся сам Горбунов, а сын его пытается толкать.
Юрий Горбунов развлекается с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети прокомментировали видео.
Стоит отметить, что дом Юрия Горбунова и Кати Осадчей находится в поселке Романков, рядом с Конча-Заспой под Киевом. В коттеджном городке "Солнечная долина" проживает много знаменитостей.
Напомним, Настя Каменских показала забавное видео, как Потап работает лопатой.
Ранее Осадчая и Горбунов похвастались важным событием - четвертой годовщиной свадьбы.