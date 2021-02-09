Горбунов покатал Осадчую на санках: Потап и Каменских подгоняли ведущего

При этом на видео также присутствуют соседи телеведущих - Потап вместе с Настей Каменских.

"Как говорит наша мамочка, зачем мне столько ребят, чтобы они меня не катали!? И еще когда соседи подгоняют!" - прокомментировал видео популярный украинский телеведущий.

Его супруга также опубликовала фото, на котором на санки уселся сам Горбунов, а сын его пытается толкать.

Юрий Горбунов развлекается с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети прокомментировали видео.

Везет тебе Екатерина, ребята не даром хлеб жуют!!! Молодцы, маму и на санках надо прокатать, радуюсь с вами;

Ну, все! Завтра же скажу своим ребятам, чтобы маму покатали на санках;

Вы такие положительные, классные, веселые, что к вам хочется;

Круто.

Стоит отметить, что дом Юрия Горбунова и Кати Осадчей находится в поселке Романков, рядом с Конча-Заспой под Киевом. В коттеджном городке "Солнечная долина" проживает много знаменитостей.