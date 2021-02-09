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Горбунов покатав Осадчу на санчатах: Потап і Каменських підганяли ведучого

Автор: Роман Мирончук

Юрій Горбунов вирішив приємно провести час з сім'єю під час снігопаду, 8 лютого, і влаштував покатушки на санчатах. При цьому він катав не тільки свого сина Івана, але й дружину Катю Осадчу.

Відео того, як він катає на санчатах свою дружину, Горбунов опублікував Instagram.

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При цьому на відео також присутні сусіди телеведучих - Потап разом з Настею Каменських.

"Як каже наша матуся, навіщо мені стільки хлопців, щоб вони мене не катали!? І ще коли сусіди підганяють!" - прокоментував відео популярний український телеведучий.

Його дружина також опублікувала фото, на якому на санчата сів сам Горбунов, а син його намагається штовхати.

Юрій Горбунов розважається з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі прокоментували відео.

  • Щастить тобі Катерина, хлопці не дарма хліб жують!!! Молодці, маму і на санчатах треба прокатати, радію з вами;
  • Ну, все! Завтра ж скажу своїм хлопцям, щоб маму покатали на санчатах;
  • Ви такі позитивні, класні, веселі, що до вас хочеться;
  • Круто.

Варто зазначити, що будинок Юрія Горбунова і Каті Осадчої знаходиться в селищі Романків, поруч з Конча-Заспою під Києвом. У котеджному містечку "Сонячна долина" проживає багато знаменитостей.

Нагадаємо, Настя Каменських показала кумедне відео, як Потап працює лопатою.

Раніше Осадча та Горбунов похвалилися важливою подією - четвертою річницею весілля.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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