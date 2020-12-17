Гороскоп 2021 для Близнецов: что изменится для вас в любви, финансах и карьере

Гороскоп на 2021 год для Близнецов сулит знаку Зодиаку ряд изменений в сфере карьеры, любви, финансов в году Белого металлического Быка. К чему следует готовиться представителям зодиакального созвездия в новом году, какие опасности и перспективы готовит им этот жизненный этап - читайте в нашем материале.

Прогноз на 2021 год для Близнецов составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт советует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на 2021 год работает эффективнее.

Астролог считает, что в 2021 году у Близнецов есть вероятность повысить свой уровень благодаря расширению мировоззрения и обучению. Широкие возможности для успеха вероятны для тех представителей знака, которые заняты литературным творчеством, издательским бизнесом, СМИ, туризмом, искусством, маркетингом, SMM, пиаром, международной деятельностью, образованием, online школой, продвижением и рекламой.

"Люди и обстоятельства, с которыми вы столкнетесь, дадут шанс или вдохновят вас, как наставники или "злые" учителя, расширить свои интеллектуальные горизонты, заставят вас мыслить по-другому", - считает Арина.

Бизнес/карьера

Январь и февраль будут не самыми благоприятными месяцами для бизнеса, так как могут быть проверки, вымогательства, опасность и мошенничество. Наладить дела и обратиться за нужной помощью можно будет в марте и апреле. В это время так же можно занять нужную вам должность, получить повышение или поменять место работы.

Любовь/семья

В мае и июне у вас могут случиться серьезные разборки с партнером по браку или по бизнесу. Астролог рекомендует быть менее эмоциональным и подходить к делу с холодным умом, так как разногласия можно довести до судов и разделов имущества.

Если же вам хочется бури эмоций, романтических свиданий и новых встреч, то активно присматривайтесь к противоположному полу в августе и сентябре. Возможны интриги и романы с коллегами в октябре и ноябре, кто-то там точно к Вам неравнодушен.

Финансы/приобретения

Июль будет отличный месяцем, чтоб приобрести машину или обновить автопарк. Также в этом месяце можно получить хороший доход от продаж и автосервисов. Внушительную прибыль планируйте реализовать в ноябре и декабре.

Саморазвитие

2021 год как нельзя лучше подойдет для публичных выступлений, запуску своей школы или курсов, самопрезентации и путешествий с целью обучения и саморазвития. Благоприятными месяцами для этого будут февраль, май, июнь, сентябрь. Возможны контакты с интересными людьми, профессионалами своего дела. Завязывание новых, в том числе и международных связей на основе научных или других интересов.

Здоровье/опасность

Проблемными для Близнецов могут быть март, июнь и ноябрь. В это время будьте аккуратны за рулем и в поездках, так как могут быть поломка авто и опасные ситуации на дороге. Май и сентябрь подойдут для того, чтобы проверить состояние своего здоровья, провести осмотры и плановые операции.

Ранее астрологи рассказали также, на какие знаки Зодиака обрушится лавина счастья в 2021 году Белого металлического Быка.

Кроме того астролог предупредила о рискованном периоде в конце 2020 года, который связан с переходом планеты Венеры в зодиакальное созвездие Стрельца.