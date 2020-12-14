Венера в Стрельце: астролог предупредила о рискованном периоде в конце 2020 года

Переход Венеры в Стрельца произойдет 15 декабря и принесет перемены в личных отношениях и финансах. Этот период будет обозначен с одной стороны легкостью, но есть и риски, о которых следует помнить.

Так, известный украинский астролог Арина Артуровна рассказала о том, что нас ждет во второй половине декабря.

Венера отвечает за отношения, финансы и оценочное суждение окружающего мира. До 15 декабря она находится в Скорпионе и суть отношений в это время была в сексе, деньгах, желании доминировать в браке, сотрудничестве, желание контролировать все.

"После 15 декабря ситуация изменится, произойдет ингрессия в знак Стрелец и здесь изменится отношение к партнерству, захочется чего-то возвышенного, выдуманного и идеального. Либо вы постараетесь своего партнера подогнать под рамки своего идеала. Будет хотеться любви, простой, искренней, бескорыстной, вера в которую в эти дни возрастает многократно", - рассказывает Арина.

Любовь может встретиться в поездках, вдали от родных мест. И роман может быть бурным, с планами на будущее. Но не исключено, что весь этот оптимизм развеется, когда Венера перейдет в земной знак. Тогда Венера может потребовать конкретности от партнера.

Что касается финансов, то после 15 числа существует риск растранжирить все, что вы так старались экономить раньше.

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