Гороскоп 2021 для Близнюків: що зміниться для вас у коханні, фінансах і кар'єрі

Гороскоп на 2021 рік для Близнюків обіцяє знаку Зодіаку ряд змін у сфері кар'єри, кохання, фінансів у рік Білого металевого Бика. До чого слід готуватися представникам зодіакального сузір'я в новому році, які небезпеки і перспективи готує їм цей життєвий етап - читайте в нашому матеріалі.

Прогноз на 2021 рік для Близнюків склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт радить дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на 2021 рік працює ефективніше.

Астролог вважає, що у 2021 році у Близнюків є ймовірність підвищити свій рівень завдяки розширенню світогляду та навчанню. Широкі можливості для успіху імовірні для тих представників знаку, які зайняті літературною творчістю, видавничим бізнесом, ЗМІ, туризмом, мистецтвом, маркетингом, SMM, піаром, міжнародною діяльністю, освітою, online школою, просуванням і рекламою.

"Люди і обставини, з якими ви зіткнетеся, дадуть шанс чи надихнуть вас, як наставники або "злі" вчителі, розширити свої інтелектуальні обрії, змусять вас мислити по-іншому", - вважає Аріна.

Бізнес/кар'єра

Січень і лютий будуть не самими сприятливими місяцями для бізнесу, позаяк можуть бути перевірки, вимагання, небезпека і шахрайство. Налагодити справи і звернутися за потрібною допомогою можна буде у березні і квітні. В цей час так само можна зайняти потрібну вам посаду, отримати підвищення або поміняти місце роботи.

Кохання/сім'я

У травні та червні у вас можуть статися серйозні розборки з партнером по шлюбу або по бізнесу. Астролог рекомендує бути менш емоційним і підходити до справи з холодним розумом, оскільки розбіжності можна довести до судів і розділів майна.

Якщо ж вам хочеться бурі емоцій, романтичних побачень і нових зустрічей, то активно придивляйтеся до протилежної статі в серпні і вересні. Можливі інтриги і романи з колегами в жовтні і листопаді, хтось там точно до Вас небайдужий.

Фінанси/придбання

Липень буде відмінний місяцем, щоб придбати машину або оновити автопарк. Також в цьому місяці можна отримати хороший дохід від продажів і автосервісів. Значний прибуток плануйте реалізувати в листопаді і грудні.

Саморозвиток

2021 рік якомога краще підійде для публічних виступів, запуску своєї школи або курсів, самопрезентації та подорожей з метою навчання та саморозвитку. Сприятливими місяцями для цього будуть лютий, травень, червень, вересень. Можливі контакти з цікавими людьми, професіоналами своєї справи. Зав'язування нових, в тому числі і міжнародних зв'язків на основі наукових або інших інтересів.

Здоров'я/небезпека

Проблемними для Близнюків можуть бути березень, червень і листопад. В цей час будьте обережні за кермом і в поїздках, бо можуть бути поломка авто та небезпечні ситуації на дорозі. Травень і вересень підійдуть для того, щоб перевірити стан свого здоров'я, провести огляди та планові операції.

Раніше астрологи розповіли також, на які знаки Зодіаку обрушиться лавина щастя у 2021 році Білого металевого Бика.

Крім того, астролог попередила про ризикований період наприкінці 2020 року, який пов'язаний з переходом планети Венери в зодіакальне сузір'я Стрільця.