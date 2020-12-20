Гороскоп 2021 для Девы: что изменится для вас в карьере, финансах и любви

Гороскоп на 2021 для Девы сулит знаку Зодиака массу новых возможностей, перспектив и позитивных перемен в сфере карьеры, финансов, любви и саморазвития. Новый отрезок времени будет также богат трудностями, испытаниями и опасностями. К чему готовиться представителям знака Зодиака Дева в году белого металлического Быка - читайте далее в материале.

Прогноз на 2021 год для Льва составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Она советует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на 2021 год работает эффективнее.

Астролог считает, что Дев в 2021 ждет увеличение объема работы, много проектных заказов, взятие на себя повышенной ответственности, совмещение нескольких должностей, длительные служебные командировки, расширение производства, кадров и различных департаментов.

"В следующем году вы будете получать удовольствие от работы, будете удивлены от ее разноплановости и многогранности заказов и заданий, что пойдет вам на пользу для вашего же успеха. Ваша задача в этом году - построение сильной команды, реорганизация, повышение квалификации и обучение персонала, эффективное управление и тайм-менеджмент. Если вы без работы или недовольным прежним местом работы, то этот год предоставит вам массу возможностей, чтоб это изменить", - прогнозирует Арина.

Бизнес/карьера

Вас ждет достаточно продуктивный год в карьере и бизнесе. Но будут нюансы. С января по март могут быть судебные разбирательства, разбор полетов на работе, предательство со стороны коллег, начальника или партнеров по бизнесу.

Навести порядки и проявить свои организаторские таланты желательно в феврале и апреле, а также установить эффективные деловые отношения в коллективе и заключить ряд контрактов в феврале, марте, апреле, июне. Так же этот период будет благоприятен для смены работы, и возможности получить повышение.

Любовь/семья

Январь 2021 может начаться с многочисленных свиданий и любовных приключений, для выбора вам будет предоставлен не один кандидат для отношений. Наиболее удачными и счастливыми в личной жизни будет первая половина года - с января по июнь.

А вот начиная с ноября и до следующего года могут начаться проблемы: измены, любовные треугольники, расставания, ссоры, разводы и разделы имущества.

Финансы/приобретения

Март-апрель, июнь, август-сентябрь будут важными периодами в закладке вашей финансовой независимости. Также в эти периоды вероятны дополнительные доходы в сфере недвижимости, трейдинга, фриланса и аграрной отрасли.

Саморазвитие

С января по март могут возникнуть неприятности в путешествиях или в командировках. Либо могут быть вынужденные отъезды рабочего или обучающего характера. Благоприятным периодом для повышения квалификации, поездок, командировок и путешествий будет время с конца апреля по середину мая и в октябре. Творческие проекты, презентации, спортивные состязания и хобби смогут получить признание в августе и сентябре.

Здоровье/опасность

Здоровье в этом году будет причинять минимум беспокойства. Но уделите внимание костям, зубам и коже. Берегите себя в августе, когда повышен риск травм и ДТП.

"Этот год хорош тем, что вы сможете отказаться от плохих привычек и алкоголя, начать здоровый образ жизни, привить себе дисциплину, закаливание и ранние подъемы. Все это укрепит ваше здоровье на долгие годы и сократит путь к вашему успеху", - подытожила астролог.

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