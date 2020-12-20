Гороскоп 2021 для Діви: що зміниться для вас у кар'єрі, фінансах і коханні

Гороскоп на 2021 для Діви обіцяє знаку Зодіаку масу нових можливостей, перспектив і позитивних змін у сфері кар'єри, фінансів, кохання і саморозвитку. Новий відрізок часу буде також багатий труднощами, випробуваннями і небезпеками. До чого готуватися представникам знаку Зодіаку Діва в році білого металевого Бика - читайте далі у матеріалі.

Прогноз на 2021 рік для Лева склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Вона радить дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на 2021 рік працює ефективніше.

Астролог вважає, що Дів у 2021 чекає збільшення обсягу роботи, багато проєктних замовлень, взяття на себе підвищеної відповідальності, поєднання кількох посад, тривалі службові відрядження, розширення виробництва, кадрів і різних департаментів.

"У наступному році ви будете отримувати задоволення від роботи, будете здивовані від її різноплановості та багатогранності замовлень і завдань, що піде вам на користь для вашого ж успіху. Ваше завдання в цьому році - побудова сильної команди, реорганізація, підвищення кваліфікації та навчання персоналу, ефективне управління і тайм-менеджмент. Якщо ви без роботи або незадоволеним колишнім місцем роботи, то цей рік надасть вам масу можливостей, щоб це змінити", - прогнозує Аріна.

Бізнес/кар'єра

Вас чекає досить продуктивний рік в кар'єрі та бізнесі. Але будуть нюанси. З січня по березень можуть бути судові розгляди, розбір польотів на роботі, зрада з боку колег, начальника або партнерів по бізнесу.

Навести порядки і проявити свої організаторські таланти бажано в лютому і квітні, а також встановити ефективні ділові відносини у колективі і укласти ряд контрактів у лютому, березні, квітні, червні. Так само цей період буде сприятливий для зміни роботи, і можливості отримати підвищення.

Кохання/сім'я

Січень 2021 може початися з численних побачень і любовних пригод, для вибору вам буде наданий не один кандидат для стосунків. Найбільш вдалими і щасливими в особистому житті буде перша половина року - з січня по червень.

А от починаючи з листопада і до наступного року можуть початися проблеми: зради, любовні трикутники, розставання, сварки, розлучення і розділи майна.

Фінанси/придбання

Березень-квітень, червень, серпень-вересень будуть важливими періодами в закладці вашої фінансової незалежності. Також у ці періоди можливі додаткові доходи у сфері нерухомості, трейдингу, фріланса і аграрної галузі.

Саморозвиток

З січня по березень можуть виникнути неприємності в подорожах або у відрядженнях. Або можуть бути вимушені від'їзди робочого або навчального характеру. Сприятливим періодом для підвищення кваліфікації, поїздок, відряджень і подорожей буде час з кінця квітня по середину травня й у жовтні. Творчі проєкти, презентації, спортивні змагання та хобі зможуть отримати визнання в серпні і вересні.

Здоров'я/небезпека

Здоров'я в цьому році буде заподіювати мінімум занепокоєння. Але приділіть увагу кісткам, зубам і шкірі. Бережіть себе у серпні, коли підвищений ризик травм і ДТП.

"Цей рік гарний тим, що ви зможете відмовитися від поганих звичок і алкоголю, почати здоровий спосіб життя, прищепити собі дисципліну, загартовування і ранні підйоми. Все це зміцнить ваше здоров'я на довгі роки і скоротить шлях до вашого успіху", - підсумувала астролог.

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