Гороскоп 2021 для Льва: что изменится для вас в любви, финансах и карьере

Гороскоп на 2021 год для Льва подскажет, какие перемены, сюрпризы и перспективы готовит наступающий год белого металлического Быка. К чему готовиться представителям зодиакального созвездия в новом отрезке времени в сферах любви, финансов, карьеры, саморазвития, какие опасности и невзгоды могут ожидать, и как с ними справиться - читайте в нашем материале.

Прогноз на 2021 год для Льва составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на 2021 год работает эффективнее.

Астролог считает, что 2021 год будет для Льва неудачным для пребывания в одиночестве, даже если вам сильно этого хочется. Ведь ваш успех и популярность в любой сфере во многом зависит от окружающих.

"Ваши партнеры или поклонники станут для вас стимулом для перехода на более высокий уровень. Потенциально перспективными будут новые партнерские союзы - личные и деловые, созданные вами. Ваша задача проявить харизму и сосредоточиться на нетворкинге, консультациях, налаживании связей, юридических вопросах, переговорах по контрактам", - прогнозирует Арина

По мнению астролога, способность Льва производить впечатление на людей и дипломатичность в этот период, будет приносить результаты в таких сферах как, общественная деятельность, политика, юриспруденция, консалтинг, коммерческая и посредническая деятельность.

Бизнес/карьера

С самого начала января вы будете сконцентрированы на своих рабочих обязанностях и вашем трудовом персонале. В этот период есть возможность наладить отношения с коллегами и получить новые выгодные предложения по работе.

В январе, апреле и мае следует ожидать руководящую должность, о которой вы давно мечтали. Удачными окажутся командировки в феврале-апреле, октябре-декабре. Проблемы на работе могут происходить в январе и феврале: ссоры с начальством, высшими инстанциями и судами. Не торопитесь делать резкие движения, если что-то не устраивает. Ведь в апреле-июне и сентябре вы сможете добиться желаемого как в бизнесе, так и на работе.

Любовь/семья

Многие Львы в этом году смогут оформить свои отношения либо заключить выгодный брачный контракт. Январь и февраль будут очень насыщенными в плане эмоций. Скорее всего вам придется сделать выбор до марта. Поскольку много времени вы будете проводить на встречах, то именно здесь могут завязаться серьезные отношения: в феврале, мае, июне и октябре. В ноябре и декабре возможна нездоровая атмосфера дома, придется заниматься домашними делами либо ухаживать за родственниками.

Финансы/приобретения

В марте, мае и августе можно будет получить кругленькую сумму денег. Финансы могут поступить, как бонусы от проектов, выгодных контрактов, от инвесторов и спонсоров, банков или получить взаймы. Благоприятным временем для решений вопросов с арендой и покупкой (продажей) недвижимости будут сентябрь и ноябрь. Если вы планируете провести сделки по недвижимости в загранице, то наилучшем временем будет май. Для приобретения любой живности подойдет январь и ноябрь.

Саморазвитие

Для полезных связей, нетворкинга, съездов, конференций и обучающих программ подойдут февраль, апрель, сентябрь-октябрь. Для дальних путешествий, йога-туров и уединенного отпуска наиболее благоприятны май и июнь. А вот поездки с любимым человеком лучше всего планировать на октябрь и тогда время, проведенное вместе, будет незабываемым.

Здоровье/опасность

В январе лучше всего пройти тесты, сдать анализы и проверить свое здоровье. Это время будет так же благоприятным для лечения и прохождения курса процедур или массажей. Рисковать категорически не следует в марте, апреле и июне - эти месяцы чреваты травмами и ДТП. Будьте также очень осторожны в конце мая и в сентябре, не рискуйте здоровьем.

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