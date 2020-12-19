Гороскоп 2021 для Лева: що зміниться для вас у коханні, фінансах і кар'єрі

Гороскоп на 2021 рік для Лева підкаже, які зміни, сюрпризи і перспективи готує наступаючий рік білого металевого Бика. До чого готуватися представникам зодіакального сузір'я в новому відрізку часу у сферах кохання, фінансів, кар'єри, саморозвитку, які небезпеку і негаразди можуть очікувати, і як з ними впоратися - читайте в нашому матеріалі.

Прогноз на 2021 рік для Лева склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на 2021 рік працює ефективніше.

Астролог вважає, що 2021 рік буде для Лева невдалим для перебування на самоті, навіть якщо вам дуже цього хочеться. Адже ваш успіх і популярність в будь-якій сфері багато в чому залежить від оточуючих.

"Ваші партнери або шанувальники стануть для вас стимулом для переходу на більш високий рівень. Потенційно перспективними будуть нові партнерські союзи - особисті і ділові, створені вами. Ваше завдання проявити харизму і зосередитися на нетворкінгу, консультаціях, налагодженні зв'язків, юридичних питаннях, переговорах за контрактами", - прогнозує Аріна

На думку астролога, здатність Лева справляти враження на людей і дипломатичність у цей період, буде приносити результати в таких сферах як, громадська діяльність, політика, юриспруденція, консалтинг, комерційна та посередницька діяльність

Бізнес/кар'єра

З самого початку січня ви будете сконцентровані на своїх робочих обов'язках і вашому трудовому персоналі. В цей період є можливість налагодити відносини з колегами та отримати нові вигідні пропозиції по роботі.

У січні, квітні і травні слід очікувати керівну посаду, про яку ви давно мріяли. Вдалими виявляться відрядження в лютому-квітні, жовтні-грудні. Проблеми на роботі можуть відбуватися в січні і лютому: сварки з начальством, вищими інстанціями і судами. Не поспішайте робити різкі рухи, якщо щось не влаштовує. Адже в квітні-червні і вересні ви зможете домогтися бажаного як у бізнесі, так і на роботі.

Любов/сім'я

Багато Левів у цьому році зможуть оформити свої відносини або укласти вигідний шлюбний контракт. Січень і лютий будуть дуже насиченими у плані емоцій. Швидше за все вам доведеться зробити вибір до березня. Оскільки багато часу ви будете проводити на зустрічах, то саме тут можуть виникнути серйозні відносини: у лютому, травні, червні та жовтні. В листопаді і грудні можлива нездорова атмосфера вдома, доведеться займатися домашніми справами або доглядати за родичами.

Фінанси/придбання

У березні, травні та серпні можна буде отримати кругленьку суму грошей. Фінанси можуть надійти, як бонуси від проектів, вигідних контрактів, від інвесторів і спонсорів, банків або отримати позику. Сприятливим часом для вирішення питань з орендою та купівлею (продажем) нерухомості будуть вересень і листопад. Якщо ви плануєте провести операції з нерухомості в закордон, то найкращому часом буде травень. Для придбання будь-якої живності підійде січень і листопад.

Саморозвиток

Для корисних зв'язків, нетворкінгу, з'їздів, конференцій та навчальних програм підійдуть лютий, квітень, вересень-жовтень. Для далеких подорожей, йога-турів і усамітненої відпустки найбільш сприятливі травень і червень. А ось поїздки з коханою людиною краще всього планувати на жовтень і тоді час, проведений разом, буде незабутнім.

Здоров'я/небезпека

У січні найкраще пройти тести, здати аналізи і перевірити своє здоров'я. Цей час буде також сприятливим для лікування та проходження курсу процедур або масажів. Ризикувати категорично не слід у березні, квітні і червні - ці місяці загрожують травмами і ДТП. Будьте дуже обережні в кінці травня і у вересні, не ризикуйте здоров'ям.

Раніше астрологи розповіли, яким парам по знаку Зодіаку не варто грати весілля в 2021 році білого металевого Бика.

Крім того, названі знаки Зодіаку, яким 2021 рік подарує унікальний шанс. І другого такого може більше не бути.