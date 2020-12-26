Гороскоп 2021 для Рыб: какие перемены ждут вас в финансах, карьере и любви

Гороскоп 2021 для знака Зодиака Рыбы расскажет, какие перспективы, возможности, шансы на успех и перемены готовит им год белого металлического Быка. Астролог раскрыла все тенденции на следующий год в сферах любви, карьеры, здоровья, финансов, саморазвития для этого знака.

Прогноз на 2021 год для Рыб составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Она советует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на 2021 год работает эффективнее.

По прогнозу астролога, 2021 для Рыб – год подведение итогов и исправление ошибок. Если вы правильно поймете задачи этого периода, то вам ничего не грозит. Но если произойдет что-то неприятное – болезнь, травма, преследования, изгнание из определенных кругов, травля или другое, – следует задуматься о том, какие долги дают о себе знать, что было сделано не так, и постараться исправить ошибки.

"Отказ в просьбе о помощи другим, может обернуться для вас не лучшим образом. Либо вы попадаете в ситуацию, из которой не будете видеть выход, почувствуете себя загнанным в угол. Задачи этого года – духовная прокачка себя, поиск вдохновения, развитие интуиции, поездки, связанные с духовными практиками и благотворительность в любых проявлениях. Так же будет возможность иммигрировать или переехать в другое место, более благоприятное для вас. Возможно, пожить некоторое время в уединении для осмысления и вдохновения. У вас может открыться внутреннее видение, проявиться скрытые таланты, появиться тяга к духовному совершенствованию. На многие вещи вы станете смотреть по-другому", - рекомендует Рыбам Арина Артуровна.

Бизнес/карьера

В январе материальные награды и другие признания ваших заслуг выступят на первый план, вы можете стать более агрессивным в стремлении получить финансовую компенсацию за свою работу в различных сферах. В апреле, сентября и декабре ваши дела в бизнесе пойдут вверх, главное, не бояться идти на риск. Перестановка кадров, проблемы с заказами и увольнения могут прийтись на июнь-июль.

Любовь/семья

С января по апрель могут быть неприятности, негативная информация со стороны или по поводу ваших родственников, так же предательства, клевета и обманы.

Февраль, июнь, август, октябрь - благоприятны для того, чтобы встретить своего человека и построить с ним вдохновенные отношения. В июне и сентябре могут быть неистовые скандалы с любимыми, в семье или с партнерами по бизнесу.

Финансы/приобретения

С начала года вы пожелаете разобраться со счетами, оплатить долги, подытожить активы и доходы. Поиски дополнительных способов обернутся успехом. До мая успешной будет покупка автомобиля или оборудования. Некий мужчина вам окажет помощь в инвестициях либо приобретениях.

Саморазвитие

2021 год отлично подойдет для путешествий и познания себя. В феврале, апреле и октябре смело отправляйтесь в дальние страны и теплые края. Так же этот период подойдет для обучения и повышения квалификации, изучения языков за рубежом.

Здоровье

Январь-март высокий риск ДТП и плохого самочувствия из-за высокой степени депрессии и нервозности. Так же поберегите себя и не рискуйте в июле и октябре.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи рассказали, чего бояться всем знакам Зодиака в 2021 году.

А также рассказывали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака и пары, которым не стоит планировать в 2021 году свадьбу.