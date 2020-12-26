Гороскоп 2021 для Риб, які зміни чекають на вас в фінансах, кар'єрі і коханні

Гороскоп 2021 для знака Зодіаку Риби розповість, які перспективи, можливості, шанси на успіх і зміни готує їм рік білого металевого Бика. Астролог розкрила всі тенденції на наступний рік у сферах любові, кар'єри, здоров'я, фінансів, саморозвитку для цього знака.

Прогноз на 2021 рік для Риб склала відомий український астролог Аріна Артурівна. Вона радить дивитися його по знаку Асценденту, адже так прогноз на 2021 рік працює ефективніше.

За прогнозом астролога, 2021 для Риб – рік підбивання підсумків і виправлення помилок. Якщо ви правильно зрозумієте завдання цього періоду, то вам нічого не загрожує. Але якщо станеться щось неприємне – хвороба, травма, переслідування, вигнання з певних кіл, цькування або інше, – слід задуматися про те, які борги дають про себе знати, що було зроблено не так, і постаратися виправити помилки.

"Відмова у проханні про допомогу іншим, може обернутися для вас не найкращим чином. Або ви потрапляєте в ситуацію, з якої не будете бачити вихід, відчуєте себе загнаним у кут. Завдання цього року – духовне прокачування себе, пошук натхнення, розвиток інтуїції, поїздки пов'язані з духовними практиками та благодійність у будь-яких проявах. Так само буде можливість іммігрувати або переїхати в інше місце, більш сприятливе для вас. Можливо, пожити деякий час у самоті для осмислення і натхнення. У вас може відкритися внутрішнє бачення, проявитися приховані таланти, з'явитися потяг до духовного вдосконалення. На багато речей ви станете дивитися по-іншому", - рекомендує Рибам Аріна Артурівна.

Бізнес/кар'єра

У січні матеріальні нагороди та інші визнання ваших заслуг виступлять на перший план, ви можете стати більш агресивним у прагненні отримати фінансову компенсацію за свою роботу в різних сферах. У квітні, вересні та грудні ваші справи в бізнесі підуть вгору, головне, не боятися йти на ризик. Перестановка кадрів, проблеми із замовленнями та звільнення можуть припасти на червень-липень.

Любов/сім'я

З січня по квітень можуть бути неприємності, негативна інформація з боку або з приводу ваших родичів, так само зради, наклеп і обмани.

Лютий, червень, серпень, жовтень - сприятливі для того, щоб зустріти свою людину та побудувати з нею натхненні відносини. У червні та вересні можуть бути несамовиті скандали з коханими, в родині або з партнерами по бізнесу.

Фінанси/придбання

З початку року ви побажаєте розібратися з рахунками, сплатити борги, підсумувати активи та доходи. Пошуки додаткових способів обернуться успіхом. До травня успішною буде покупка автомобіля або обладнання. Якийсь чоловік вам надасть допомогу в інвестиції або придбання.

Саморозвиток

2021 рік відмінно підійде для подорожей і пізнання себе. У лютому, квітні та жовтні сміливо вирушайте в далекі країни та теплі краї. Так само цей період підійде для навчання і підвищення кваліфікації, вивчення мов за кордоном.

Здоров'я

Січень-березень високий ризик ДТП і поганого самопочуття через високий ступень депресії та нервозності. Так само побережіть себе і не ризикуйте в липні та жовтні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи розповіли, чого боятися всім знакам Зодіаку у 2021 році.

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