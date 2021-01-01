Гороскоп 2021: самый полный прогноз для всех знаков Зодиака от известного астролога

Гороскоп 2021 для всех знаков Зодиака расскажет подробно, какие перспективы и перемены готовит год Белого металлического Быка. Астролог наиболее детально расписала прогноз для каждого из нас в таких сферах жизни, как бизнес и карьера, любовь и семья, финансы, саморазвитие и здоровье. Ищите свой знак Зодиака в самом детальном прогнозе на весь 2021 год!

Прогноз на 2021 составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на год работает эффективнее.

ОВЕН

Возможно, в начале 2021 года вам захочется расслабиться и не напрягаться. Однако в это время вам предстоит усердно работать для достижения собственных целей, так как планетарные аспектации указывают на то, что 2021 будет основополагающим в бизнесе и вашей карьерной лестнице. Планировать, работать и писать стратегическое развитие - основа для реализации ваших честолюбивых целей. Вы сможете стать успешными и влиятельными, если будете рисковать и вести честную борьбу со своими конкурентами. В этом году вы сможете собрать работоспособную и целенаправленную команду единомышленников. Или в уже имеющуюся команду придут новые члены, которые внесут свежие идеи и создадут новые возможности. Особенно, если это касается стартапов, IT-проектов, политики, общественной деятельности, авиации и энергетики. Новые друзья, влиятельные спонсоры и высокопрофессиональные специалисты вложатся в вашу идею и начнется время перемен.

Бизнес/карьера

В 2021 Овны смогут сполна удовлетворить свои амбиции. В феврале, апреле, мае и августе возможно трудоустройство на работу, получение хорошей должности или высокого оклада. Также в это время увеличится оборот в бизнесе и количество клиентов. В этот период будут появляться крупные заказчики и заключаться внушительные договора. В августе-сентябре будет желание реорганизовать свое предприятие, урезать зарплаты и уволить непутевых сотрудников. Либо уволиться с прежнего места работы, если вы наемный сотрудник. В целом это будет благоприятное время для перемен и новых начинаний.

Любовь/семья

Февраль-март могут быть влюбленности, которые затмят разум, но будьте аккуратны, так как велика вероятность разочарований, обманов и измен. Благоприятное время для знакомств будет с конца июня и до самого сентября, чтоб найти достойного себе партнера. Для семейных Овнов непростой период ссор и некоторых разладов в семье ожидается с марта по май. Для зачатия детей наиболее благоприятное время будет июнь-июль.

Финансы

В январе-феврале вероятны непредвиденные и аварийные траты и расходы. Это может быть связано с вашими детьми, развлечениями или людьми, с которыми вас связывают чувства. Крупные доходы и выгодные инвестиции стоит реализовывать в апреле и сентябре.

Саморазвитие

Если вы давно мечтали начать заняться духовными практиками и медитациями, то февраль-март наиболее подходящее время чтобы научиться это делать. Благоприятным временем для начала обучения в любой сфере деятельности будет для вас май. А пересдать экзамены лучше всего в июне.

Здоровье/опасность

Январь достаточно травмоопасный месяц, стоит поберечь себя и не употреблять большое количество спиртных напитков, иначе это скажется в долгосрочной перспективе нехорошим образом. Заняться здоровым образом жизни, похудеть и привести себя в порядок можно будет начиная с конца марта и в апреле. Также это время будет благоприятно для изменения имиджа и косметологических процедур.

ТЕЛЕЦ

В этом году вам следует настойчиво добиваться своего, рекламировать продвигать себя и свои интересы (услуги). Планеты создадут условия для полного успеха во всех начинаниях. Но здесь следует учесть, что фортуны не будет. От вас потребуются целенаправленные усилия и даже жертвы ради достижения цели. Ваша репутация в глазах общества улучшится, так что, если вы собираетесь высказать свои идеи и мнения или продемонстрировать свои навыки, сейчас самое удобное время. Кроме того, этот год наилучшим образом подходит для важных перемен в жизни. Это может быть смена статуса, регистрация предприятия, брак/развод, вступление во владение чем-либо и другие официальные мероприятия, которые помогут вам двигаться дальше, а не стагнировать на месте.

Бизнес/карьера

Начиная с января будет благоприятный период, чтоб расширить либо реорганизовать свое предприятие. Февраль, сентябрь и октябрь будут подходящими для обращения в высшие инстанции или за помощью в официальные организации. Так же в этих месяцах ждите информацию относительно вашей карьеры или от начальства. Вероятно, будет какая-то волокита с оформлением бумаг и определенные договоренности. В эти периоды будьте предельно корректны с руководством и своими партнерами по бизнесу. Октябрь-ноябрь будут крайне плодотворными месяцами для выгодных сделок и заключения большого количества контрактов.

Любовь/семья

В течение года позаботьтесь о здоровье своих родителях и почаще навещайте их, так как может быть неважное самочувствие или травмы у одного из них. Одинокие Тельцы имеют все шансы этим летом найти любимого человека. Для решения семейных вопросов и зачатия наилучшим окажется июль и август, но также в этот период могут быть и ссоры на почве ревности.

Финансы

С финансовой точки зрения январь и март не самые благоприятные для инвестиций и непредвиденных трат, так как могут быть потери, ущербы любого происхождения, аварии или ограбления. В мае и июне можно ожидать финансовую помощь, подарки и удачные финансовые операции. Также этот период подойдет для приобретения красивых вещей, декора или украшений.

Саморазвитие

Январь, июль и ноябрь посодействуют вам для максимального погружения в предмет знаний. В этот период собрания, командировки и краткие путешествия пройдут успешно, вам будет легче завязывать новые контакты, вы будете находиться в потоке информации, которая быстро схватывается и хорошо усваивается.

Здоровье/опасность

Поберечь себя нужно с января по март и в октябре, так как в эти периоды болезни обостряются, возможны простуда, воспалительные заболевания. Особое внимание к горлу и органам дыхания.

БЛИЗНЕЦЫ

В 2021 году есть вероятность повысить свой уровень благодаря расширению мировоззрения и обучению. Широкие возможности для успеха вероятны, если вы заняты литературным творчеством, издательским бизнесом, СМИ, туризмом, искусством, маркетингом, SMM, пиаром, международной деятельностью, образованием, online-школой, продвижением и рекламой. Люди и обстоятельства, с которыми вы столкнетесь, дадут шанс или вдохновят вас, как наставники или "злые" учителя расширить свои интеллектуальные горизонты, заставят вас мыслить по-другому.

Бизнес/карьера

Январь и февраль не самые благоприятные месяц для бизнеса, так как могут быть проверки, вымогательства, опасность и мошенничество. Наладить дела и обратиться за нужной помощью можно будет в марте и апреле. В это время также можно занять нужную вам должность, получить повышение или поменять место работы.

Любовь/семья

В мае и июне могут быть серьезные разборки с партнером по браку или по бизнесу. Будьте менее эмоциональны и подходите к делу с холодным умом, так как разногласия можно довести до судов и разделов имущества. Если вам хочется бурю эмоций, романтических свиданий и новых встреч, то активно присматривайтесь к противоположному полу в августе и сентябре. Возможны интриги и романы с коллегами в октябре и ноябре, кто-то там точно к Вам неравнодушен.

Финансы

Июль отличный месяц, чтоб приобрести машину или обновить автопарк. Также в этом месяце можно получить хороший доход от продаж и автосервисов. Внушительную прибыль планируйте реализовать в ноябре и декабре.

Саморазвитие

Этот год как нельзя лучше подойдет для публичных выступлений, запуску своей школы или курсов, самопрезентации и путешествий с целью обучения и саморазвития. Благоприятными месяцами для этого будут февраль, май, июнь, сентябрь. Возможны контакты с интересными людьми, профессионалами своего дела. Завязывание новых, в том числе и международных связей на основе научных или других интересов.

Здоровье

Проблемными могут быть март, июнь и ноябрь. В это время будьте аккуратны за рулем и в поездках, так как могут быть поломка авто и опасные ситуации на дороге. Май и сентябрь подойдут для того, чтобы проверить состояние своего здоровья, провести осмотры и плановые операции.

РАК

В этом году у вас будет возможность реализовать свой стартап с помощью привлечения инвестиций либо успешно инвестировать в доходные проекты. Увидеть для себя финансовую перспективу, попросить материальную помощью, отдать долги и найти источники кредитования - это основная задача года, реализация которой будет работать десятки лет. Продвижения и опыта будет легко достигнуть в сферах, связанных с анализом, чужими деньгами, налоговыми службами, наследством, производством, кризисными проектами и ситуациями, банковскими операциями, медициной, органами по охране общественного порядка, расследованиями или исследованиями любой сложной задачи.

Бизнес/карьера

Год может начаться с публичных скандалов, конфликтов с начальством или госучреждениями. Стоит переждать и наладить ситуацию в феврале. В апреле, мае и октябре возможно повышение, благоприятные условия работы и душевные посиделки с коллегами. Новые предложения по работе и долгосрочные проекты ожидайте в октябре и ноябре. В эти месяцы крайне важно проявить исполнительность, высокую работоспособность и профессионализм.

Любовь/семья

Январь, апрель и июль подойдут для того, чтобы снять розовые очки и решить все спорные вопросы со своим партнером, четко выразить свои желания, чего вы хотите в действительности от отношений. Эти месяцы ярко покажут вам, что за человек находится рядом с вами. Яркие события, любовь и романтические свидания произойдут во второй половине года - с сентября по декабрь. В этот период есть возможность встретить родную душу и близкого по энергетике человека.

Финансы

Февраль, май и июль будут благоприятствовать финансовым спекуляциям, получению крупных доходов, разделу прибыли, объединению капитала. В эти периоды вы можете получить доступ к совместным финансам и финансам вашего партнера по браку или бизнесу. В течение года есть вероятность получения наследства. Август-сентябрь подойдут для купли-продажи недвижимости либо для того, чтобы сделать ремонтные работы и привести в порядок свое недвижимое имущество.

Саморазвитие

Отличное время для путешествий, поездок, командировок и обучения - март, май и август. Презентации, творческий успех и спортивные победы будут в июне и сентябре. Также это время подойдет, чтоб заняться образованием своих детей и с пользой провести время.

Здоровье

О здоровье следует побеспокоиться в марте-мае, а также в декабре. В эти месяцы постарайтесь обойтись без экстрима. Также ограничьте себя в употреблении алкоголя и разных стимулирующих средств. При малейшем недомогании обязательно обращайтесь к врачу.

ЛЕВ

Этот год будет неудачен для пребывания в одиночестве, даже если вам сильно этого хочется. Поскольку ваш успех и популярность в любой сфере во многом зависит от окружающих. Ваши партнеры или поклонники станут для вас стимулом для перехода на более высокий уровень. Потенциально перспективными будут новые партнерские союзы - личные и деловые, созданные вами. Ваша задача - проявить харизму и сосредоточиться на нетворкинге, консультациях, налаживанию связей, юридических вопросах, переговорах по контрактам. Ваша способность производить впечатление на людей и дипломатичность в этот период будет приносить результаты в таких сферах как, общественная деятельность, политика, юриспруденция, консалтинг, коммерческая и посредническая деятельность.

Бизнес/карьера

С начала января вы будете сконцентрированы на своих рабочих обязанностях и вашем трудовом персонале. В этот период есть возможность наладить отношения с коллегами и получить новые выгодные предложения по работе. В январе, апреле и мае ожидайте руководящую должность, о которой вы давно мечтали. Удачными окажутся командировки в феврале-апреле, октябре-декабре. Проблемы на работе могут происходить в январе и феврале: ссоры с начальством, высшими инстанциями и судами. Не торопитесь делать резких движений, если что-то не устраивает, так как в апреле-июне и сентябре вы сможете добиться желаемого как в бизнесе, так и на работе.

Любовь/семья

Многие львы и львицы в этом году смогут оформить свои отношения либо заключить выгодный брачный контракт. Январь и февраль будут очень насыщенными в плане эмоций. Скорее всего вам придется сделать выбор до марта. Поскольку много времени вы будете проводить на встречах, то именно здесь могут завязаться серьезные отношения: в феврале, мае, июне и октябре. В ноябре и декабре возможна нездоровая атмосфера дома, придется заниматься домашними делами либо ухаживать за родственниками.

Финансы

В марте, мае и августе можно будет получить кругленькую сумму денег. Финансы могут поступить, как бонусы от проектов, выгодных контрактов, от инвесторов и спонсоров, банков или получить взаймы. Благоприятным временем для решений вопросов с арендой и покупкой/продажей недвижимости будут сентябрь и ноябрь. Если вы планируете провести сделки по недвижимости заграницей, то наилучшим временем будет май. Для приобретения любой живности подойдет январь и ноябрь.

Саморазвитие

Для полезных связей, нетворкинга, съездов, конференций и обучающих программ подойдут февраль, апрель, сентябрь-октябрь. Для дальних путешествий, йога-туров и уединенного отпуска наиболее благоприятны май и июнь. А вот поездки с любимым человеком лучше всего планировать на октябрь и тогда время, проведенное вместе, будет незабываемым.

Здоровье

В январе лучше всего пройти тесты, сдать анализы и проверить свое здоровье. Это время будет также благоприятным для лечения и прохождения курса процедур или массажей. Рисковать категорически не следует в марте, апреле и июне - эти месяцы чреваты травмами и ДТП. Будьте также очень осторожны в конце мая и в сентябре, не рискуйте здоровьем.

ДЕВА

В 2021 вас ждет увеличение объема работы, много проектных заказов, взятие на себя повышенной ответственности, совмещение нескольких должностей, длительные служебные командировки, расширение производства, кадров и различных департаментов. В этому году вы будете получать удовольствие от работы, будете удивлены от ее разноплановости и многогранности заказов и заданий, что пойдет вам на пользу для вашего же успеха. Ваша задача в этом году - построение сильной команды, реорганизация, повышение квалификации и обучение персонала, эффективное управление и тайм-менеджмент. Если вы без работы или недовольным прежним местом работы, то этот год предоставит вам массу возможностей, чтоб это изменить.

Бизнес/карьера

Дев ждет достаточно продуктивный год в карьере и бизнесе. Но будут нюансы. С января по март могут быть судебные разбирательства, разбор полетов на работе, предательство со стороны коллег, начальника или партнеров по бизнесу. Навести порядки и проявить свои организаторские таланты желательно в феврале и апреле, а также установить эффективные деловые отношения в коллективе и заключить ряд контрактов в феврале, марте, апреле, июне. Также этот период будет благоприятен для смены работы и возможности получить повышение.

Любовь/семья

Январь может начаться с многочисленных свиданий и любовных приключений, для выбора вам будет предоставлен не один кандидат для отношений. Наиболее удачными и счастливыми в личной жизни будет первая половина года - с января по июнь. А вот начиная с ноября и до следующего года могут начаться проблемы: измены, любовные треугольники, расставания, ссоры, разводы и разделы имущества.

Финансы

Март-апрель, июнь, август-сентябрь будут важными периодами в закладке вашей финансовой независимости. Также в эти периоды вероятны дополнительные доходы в сфере недвижимости, трейдинга, фриланса и аграрной отрасли.

Саморазвитие

С января по март могут быть неприятности в путешествиях или в командировках. Либо могут быть вынужденные отъезды рабочего или обучающего характера. Благоприятным периодом для повышения квалификации, поездок, командировок и путешествий будет с конца апреля по середину мая и в октябре. Творческие проекты, презентации, спортивные состязания и хобби смогут получить признание в августе и сентябре.

Здоровье/опасность

Здоровье в этом году будет причинять минимум беспокойства. Но уделите внимание костям, зубам и коже. Берегите себя в августе, когда повышен риск травм и ДТП. Этот год хорош тем, что вы сможете отказаться от плохих привычек и алкоголя, начать здоровый образ жизни, привить себе дисциплину, закаливание и ранние подъемы. Все это укрепит ваше здоровье на долгие годы и сократит путь к вашему успеху.

ВЕСЫ

В этом году у Весов будет возможность получить признание, дары и выразить себя через искусство, творчество, организаторские способности, хобби, спорт и все что связано с детьми. Если ваша работа или карьера носят творческий характер, продемонстрируйте свои идеи или воображение. Этот год благоприятен для дел, связанных с образованием и достижением ваших детей. Ваше воображение и творческие способности возрастут, а применение, которое вы им найдете, зависит от ваших интересов и сложившихся обстоятельств. К примеру, у вас может возникнуть хобби развить в себе артистические способности или начать организовывать праздники или разного рода обучение. Ваши романтические увлечения могут перерасти в серьезные отношения или обязательства перед партнером.

Бизнес/карьера

Этот год будет как никогда удачным для спекуляций, финансовых махинаций и игры на бирже или в лотерею. Продуктивными месяцами для работы будут март и апрель. В этот период будет возможность увеличить себе зарплату, получить новые предложения по работе. С апреля по июнь могут быть кардинальные изменения и "перестановки" от руководства вплоть до смены должности. Для бизнеса это будет период, когда вам нужно будет предпринимать жесткие и уверенные шаги для своей узнаваемости и устранения конкурентов.

Любовь/семья

В этом году вы можете рассчитывать на подарки и выполнение разного рода обязательств со стороны своих партнеров и любовников. Февраль и август будет отмечен сильными чувствами. Совместные поездки в январе и июле принесут массу приятных впечатлений. Знакомства, начало отношений планируйте на январь, февраль и апрель.

Финансы

По собственному выбору или по воле обстоятельств вам придется заняться сбором или выплатой долгов до середины марта. Также в этот период возможны проблемы в бизнесе, нелегальные сделки, рисковые финансовые махинации, потеря денег, проигрыш в крупном деле. Большая вероятность, что в этот период вы захотите взять в долг или купить что-нибудь в рассрочку. Наиболее удачное время для решения вопросов с недвижимостью это - январь, август и ноябрь. Доходы и удачные инвестиции могут быть в апреле, июле и сентябре.

Саморазвитие

2021 год принесет массу возможностей для самообразования, творчества, спорта и самовыражение через хобби. Для презентаций, выставок, тренингов и поездок подойдет январь, февраль, май, июль и октябрь. Используйте этот год для развития себя и своих детей. В феврале будут подниматься вопросы по поводу места и обучения ваших детей.

Здоровье/опасность

С января по март включительно могут быть опасные ситуации, связанные с вами, вашими знакомыми или вашим домом. В этот период вы можете столкнуться с негативной информацией или известием о чьей-то смерти. В эти месяца нужно поберечь себя. Благоприятным событием в этих месяцах может быть то, что вы откажетесь от вредных привычек раз и навсегда.

СКОРПИОН

Этот год даст возможность благоприятно решить все семейные дела и пополнить семейство. Вы сможете улучшить свои жилищные условия, позаботиться о благосостоянии семьи. Этот год самый благоприятный для приобретения недвижимости, сырья, акций, земли. Можно рассчитывать на помощь родителей или их протекцию, но также может быть сильное давление или контроль с их стороны. Возможно, в этом году придется составить брачный контракт или завещание во избежание споров.

Бизнес/карьера

Год начнется с активной работы, увольнений, сокращений и решений вопросов в срочном порядке на рабочем месте. Предложения выгодных вакансий могут быть особенно много в марте-апреле и июле. В этот период вас ожидает перспективная работа, успешное решение рабочих моментов, благоприятное время для обращений в суды и высшие инстанции, поездки и командировки. Также в июле можно рассчитывать на руководящий пост.

Любовь/семья

В январе-марте, сентябре-ноябре могут быть конфликтные ситуации в доме, семье, разделы имущества в результате развода, конфликты из-за увлечений на стороне, с детьми или спорные вопросы из-за детей, разочарования и огорчения в любви. В мае и июне хорошее время, чтоб пойти на компромисс или встретить своего человека. В этот период будет много знакомств как личных, так и деловых. Совместные поездки в июне и августе укрепят отношения или дадут новый виток чувствам. Целый год будет высокий шанс зачать ребенка, если вы этого не хотите, то побеспокойтесь о контрацепции.

Финансы

С января по апрель будут активно решаться спорные моменты по недвижимости. 2021 год порадует ростом доходов и акций. Скорпионы могут рассчитывать на крупные доходы в феврале, мае, августе и октябре. Удачные предложения недвижимости появятся в феврале, марте и мае. Арендные вопросы и ремонты постарайтесь закрыть в первом квартале, как и покупки вещей для обустройства дома.

Самообразование

Январь, июль, сентябрь и декабрь поможет осуществить вашу давнюю цель - выучить наконец-то иностранный язык. Также этот период будет помогать вам в путешествиях, повышении квалификации, написании книги или учебных материалов, рекламы и продвижении вас. Активизируются переписка или споры по по­воду повторного брака, родственников со стороны суп­руга, здоровья или работы родителей. В этот период повышается интерес к образованию, религии, философии, закону, к культуре и истории зарубежных стран. Возможно, вы захотите исследовать генеалогическое дерево вашего рода.

Здоровье/опасность

Проблемы по здоровью могут начаться с декабря 2020 года, поэтому рекомендуется сдать все анализы и пройти обследования в январе. Также плохое самочувствие может быть в марте-апреле, в этот период максимально поберечь себя и отказаться от спиртного.

СТРЕЛЕЦ

2021 - превосходный период для приобретения новых знаний и навыков работы в сфере IT, маркетинга, продаж, писательства, нетворкинга и любых других деловых коммуникаций. Общение и путешествия станут более интенсивными, ваш круг знакомств расширится, способствуя обмену идеями и информацией. Возможно, вы захотите написать книгу, статью, курс обучения, создать онлайн школу или же вы решите продолжать образование или расширить нынешний курс обучения. В этом году нужная информация и нужные люди сами будут вас находить при условии, что вы находитесь в потоке знаний, информации, умеете правильно ставить цели и доводить начатое до конца. Здесь вам поможет правильный тайм-менеджмент и практики медитации. То же будет и с оформлением документов - нужные люди окажутся на месте и решат все без проволочек, или найдется человек, который поможет в этом деле. Плодовитое время для людей интеллектуального труда, СМИ, переводчиков и посредников.

Бизнес/карьера

В первой половине года могут быть неприятности и интриги на работе, нервозная беспокойная обстановка, утрата работы или понижение зарплаты. Получить выгодную работу или интересные предложения можно будет в апреле, июле и августе. Продуктивные командировки и полезные связи по сотрудничеству ожидайте в мае-июне. Если вы работали активно и решали проблемы первые полгода, то август и сентябрь принесет успех в работе и бизнесе - смело планируйте, например, утверждение проекта или издание книги.

Любовь/семья

С января по март вам будут мешать домашние хлопоты, разного рода беспокойства, негативная информация, связанная с детьми или членами семьи. Также неблагоприятный период для обучения детей, развлечений и увлечений любого рода. С марта по июль большая вероятность столкнуться с изменой партнера или самому быть вычисленным. В этот период могут быть ссоры по делу и без, скандалы в семье и с родственниками, споры по поводу раздела имущества, конфликтные ситуации по недвижимости с партнером или посредником. В апреле, августе и ноябре вероятны сильные чувства, перспективные знакомства и вдохновленная влюбленность.

Финансы

С начала года и до апреля могут быть чрезмерные траты на детей, развлечения, игры, вечеринки, увлечения, а также потери на неудачных сделках, ставках и азартных играх. В июне, августе, ноября-декабре будет действовать аспект удачных решений, с помощью которых вы сможете совершить доходные инвестиции и получить крупную прибыль. Либо это будут разовые акции с помощью хитрых денежных схем. Также сможете воспользоваться помощью партнера, спонсора или вашего попечителя.

Самообразование

В течение всего года у вас будут возможности чтоб просвещаться, путешествовать и повышать свою квалификацию. Лишь подлинный мастер уделяет внимание деталям и прорисовывает все штрихи. Большинство идет по пути наименьшего сопротивления. Работать как можно меньше, а получать как можно больше - вот девиз сегодняшнего времени. Стоит ли удивляться, что вокруг так много неудачников? Ведь победители исповедуют совершенно другой принцип. Если вы хотите стать номером один в своей области, ныряйте в самую глубину информации. В глубину своей профессии. В глубину своей личности.

Здоровье/опасность

Январь-март, май-июнь могут быть критическими в плане здоровья. В это время могут обостриться хронические заболевания, а также высокий риск вирусных инфекций. В эти периоды поберегите себя, будьте аккуратны за рулем и в поездках.

КОЗЕРОГ

В 2021 появятся возможности существенно улучшить свое материальное положение. Вы сможете заложить материальную базу для дальнейшего процветания минимум на 2 года, максимум - 29 лет. Следует использовать любые возможности, которые в это время предоставляет жизнь, особенно в сферах производства, искусства, ручного труда, то бишь с теми сферами, где можно что-то создавать, "строить" своими руками или руками вашей команды. В этом году вам не нужно ждать, а нужно самому брать инициативу и действовать, например, просить повышения зарплаты. Возможно, вы преувеличиваете свои финансовые возможности или положение, чтобы произвести впечатление на окружающих, - эта склонность побудит вас к покупкам ненужных предметов роскоши и других вещей для "видимого" повышения вашего статуса. Такое неразумное финансовое поведение приведет ваше положение к большим финансовым потерям, сужениям доходов и банкротству. Потенциальной финансовой катастрофы можно избежать, если вы найдете способ, как сохранить и куда инвестировать средства. Ваши доходы возрастут благодаря упорной работе и желанию пойти ради нее на некоторые жертвы. Ваше поведение и взгляды относительно того, как следует распоряжаться деньгами, приобретут большое значение. Если вы пренебрегаете взаимоотношениями с людьми, ваши связи и нетворкинг могут нарушиться. Готовность изменить свое отношение к финансам подвергнется испытанию. Но еще важнее то, что вам потребуется четко определить приоритеты и установить систему ценностей.

Бизнес/карьера

Год начнется с возможностей для дополнительных заработков и для дел необлагаемых налогом, возможности скрыть свои доходы и перевести деньги в офшоры. Предложения выгодной работы будут с конца февраля, мае-июне и сентябре. В этом году вы сможете трансформировать свои таланты и навыки в деньги. Командировки планируйте на март, май и август.

Любовь/семья

С января может быть неспокойная обстановка в семье, и вам захочется утонуть в иллюзиях страсти на стороне. До середины марта вы будете поглощены романтическими увлечениями, развлечениями, желанием посещать светские мероприятия и вечеринки. Но возможны и неприятности в любовной сфере, ссоры с детьми или любимыми из-за несдержанности, нетерпимости, ревности, грубости. В октябре-ноябре велика вероятность столкнуться с обманом в вопросах партнерства, и в ноябре произойдет разрыв. Интересные знакомства могут быть с марта по июль в поездках, командировках, конференциях и образовательных мероприятиях, выставках, заведениях общественного питания и спортивных клубах либо марафонах.

Финансы

В этом году вам нужно беречь личное имущество, так как будут много желающих его отобрать, начиная от скрытых врагов и заканчивая вашими сожителями. В феврале, июле-августе возможен обман и кража. В июле-августе возможны траты на юридические услуги и судовые процессы. Приток финансов вероятен в январе-феврале, июле и октябре-ноябре. Для мониторинга и инвестиций в недвижимость подойдет март-апрель.

Саморазвитие

В этом году вы сможете обрести новый навык, поменять квалификацию или усовершенствовать свое мастерство в вашем деле. Для этого подойдет период обучения март-апрель, июнь и август. Также в эти периоды будут эффективные тренинги, духовные практики и путешествия. Для самопрезентации, выступлений и творческой работы подойдет май. За вдохновением отправляйтесь в уединенный отдых, в санаторий или заграницу в октябре-декабре.

Здоровье/опасность

Травмоопасным периодом будет март-апрель, июль. В июне благоприятно проводить обследование и получить рекомендации по поводу лечения. Также в эти периоды велики риски аварий на предприятии или производстве.

ВОДОЛЕЙ

В 2021 вам предстоит непрерывная борьба с самим собой. Трудности, задачи, решения, которые вы переживете повлияют на дальнейшие 29 лет и дадут новый виток истории. Неважно какой сферы это касается - трансформация себя и своих привычек, реорганизация вашей фирмы, долгосрочные обязательства перед кем-то или перед чем-то. После того как вы обвините во всем собственное детство, окружающих, родителей и жизненные обстоятельства, настанет момент истины, состоящий в том, что вы имеете сейчас результаты ваших деяний и пенять следует только на себя. Если в прошлом вам не удавалось поддерживать здоровье и физическую форму, сейчас обстоятельства заставят вас пожалеть об этом. Какими бы ни были ситуации этого периода, они потребуют вашего личного внимания. Справляйтесь с ними самостоятельно, принимайте решения лично и быстро. Вершиной награды за правильные действия и здоровые привычки станет то, что вы подойдете к концу этого года более зрелой, опытной и "прокачанной" личностью, ясно представляющей свои цели и путь их достижения. Дисциплина ума, таймменеджмент и ранний подъем вам будут в помощь. Приготовьтесь к тому, что, если вы приобретете нечто ценное, ради него придется принести некую жертву. Двигайтесь вперед постепенно, помните об умеренности и спокойствии, и это принесет вам успех. Задачи этого года: остановиться, задуматься, переосмыслить, рассчитать все, взять на себя ответственность, отказаться от старого и найти новые решения, опираясь уже на полученный опыт.

Бизнес/карьера

Ваш год может начаться с поиска вдохновения, поездок, отдыха заграницей или ухода в себя и свои проблемы. В январе проявятся ваши скрытые враги, могут быть любые ограничивающие обстоятельства и решение дел с правоохранительными органами. Возможно, и вы за кем-то пристально наблюдаете и ведете скрытую деятельность. В апреле-июне вероятны обманы, неопределенности в рабочих процессах, интриги и увольнения сотрудников. Отличным периодом для поиска новой работы будет июнь и июль, а добиться повышения должности можно будет в сентябре и октябре.

Любовь/семья

Январь, март-июнь будут насыщенными в плане отношений и влюбленностей. В январе - тайные увлечения и агония любви, в марте - в поездках, в июне - вероятность служебных романов. А вот в июле-сентябре пора подумать о семейных отношения и договоренностях, будет возможность создать свою семью или наладить сложившееся отношения в браке. Для зачатия подойдет период с февраля по май.

Финансы

Март, август, сентябрь-октябрь периоды, когда можно схватить удачу в делах, связанные с финансами бизнеса, с деньгами других людей, а также со страховками, наследственными делами, налогами. Период благоприятствует финансовым спекуляциям, вложению денег в совместные предприятия, разделу прибыли, объединению капитала. Прибыль возможна через использование личных контактов, а также через любовные связи. Март-апрель подойдут для коммерческой деятельности, продажи/покупки автомобилей и издательских дел.

Саморазвитие

С июля по октябрь прекрасное время, чтоб расширить свое сознание и заняться обучением. В эти периоды также эффективно проводить рекламные кампании, пиар, работу со СМИ, решать иностранные вопросы и обращаться в суды. Хорошее время для политической деятельности, обучения, повышения квалификации, стажировки за границей, научных исследований и разработок.

Здоровье/опасность

Здоровье Водолеев в 2021 году потребует пристального внимания целый год. Особое внимание уделите костям, позвоночнику, зубам, коже и волосам, чтоб не поседеть раньше времени. В июле-августе рекомендуется пройти полный мед осмотр и сдать анализы.

РЫБЫ

2021 - год подведения итогов и исправления ошибок. Если вы правильно поймете задачи этого периода, то вам ничего не грозит. Но если произойдет что-то неприятное - болезнь, травма, преследования, изгнание из определенных кругов, травля или другое, - следует задуматься о том, какие долги дают о себе знать, что было сделано не так, и постараться исправить ошибки. Отказ в просьбе о помощи другим может обернуться для вас не лучшим образом. Либо вы попадете в ситуацию, из которой не будете видеть выход, почувствуете себя загнанным в угол. Задачи этого года - духовная прокачка себя, поиск вдохновения, развитие интуиции, поездки, связанные с духовными практиками и благотворительность в любых проявлениях. Также будет возможность иммигрировать или переехать в другое место, более благоприятное для вас. Возможно, пожить некоторое время в уединении для осмысления и вдохновения. У вас может открыться внутреннее видение, проявиться скрытые таланты, появиться тяга к духовному совершенствованию. На многие вещи вы станете смотреть по-другому.

Бизнес/карьера

В январе материальные награды и другие признания ваших заслуг выступят на первый план, вы можете стать более агрессивным в стремлении получить финансовую компенсацию за свою работу в различных сферах. В апреле, сентябре и декабре ваши дела в бизнесе пойдут вверх, главное, не бояться идти на риск. Перестановка кадров, проблемы с заказами и увольнения могут прийтись на июнь-июль.

Любовь/семья

С января по апрель могут быть неприятности, негативная информация со стороны или по поводу ваших родственников, так же предательства, клевета и обманы. Февраль, июнь, август, октябрь - благоприятны для того, чтобы встретить своего человека и построить с ним вдохновенные отношения. В июне и сентябре могут быть неистовые скандалы с любимыми, в семье или с партнерами по бизнесу.

Финансы

С начала года вы пожелаете разобраться со счетами, оплатить долги, подытожить активы и доходы. Поиски дополнительных способов обернутся успехом. До мая успешной будет покупка автомобиля или оборудования. Некий покровитель вам окажет помощь в инвестициях либо приобретениях.

Саморазвитие

2021 год отлично подойдет для путешествий и познания себя. В феврале, апреле и октябре смело отправляйтесь в дальние страны и теплые края. Также этот период подойдет для обучения и повышения квалификации, изучения языков за рубежом.

Здоровье/опасность

Январь-март высокий риск ДТП и плохого самочувствия из-за высокой степени депрессии и нервозности. Также поберегите себя и не рискуйте в июле и октябре.

Ранее астролог Павел Глоба также назвал знаки Зодиака, на которых обрушится удача с самого начала 2021 года.

Кроме того астролог рассказала про важное декабрьское событие, которое повлияет на жизнь многих поколений.