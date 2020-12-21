Гороскоп 2021 для Весов: что изменится для вас в финансах, любви и карьере

Гороскоп на 2021 год для Весов подскажет, что звезды готовят этому "воздушному" знаку Зодиака в году белого металлического Быка. Астролог рассказала о перспективах, неожиданностях и переменах, с которыми могут столкнуться представители зодиакального созвездия в новом отрезке времени. К чему следует готовиться в 2021 году Весам в сферах любви, финансов, карьеры, какие опасности и проблемы со здоровьем могут подстерегать - читайте в нашем материале.

Прогноз на 2021 год для Весов составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Она советует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на 2021 год работает эффективнее.

Астролог считает, что в 2021 году у Весов будет возможность получить признание, дары и выразить себя через искусство, творчество, организаторские способности, хобби, спорт и все что связано с детьми.

"Если ваша работа или карьера носят творческий характер, продемонстрируйте свои идеи или воображение. Этот год благоприятен для дел, связанных с образованием и достижением ваших детей", - считает астролог.

Воображение и творческие способности Весов возрастут, а применение, которое вы им найдете, зависит от ваших интересов и сложившихся обстоятельств. К примеру, у вас может возникнуть хобби развить в себе артистические способности или начать организовывать праздники или разного рода обучение.

Что касается личной жизни, то ваши романтические увлечения могут перерасти в серьезные отношения или обязательства перед партнером.

Бизнес/карьера

Этот год будет как никогда удачным для спекуляций, финансовых махинаций и игры на бирже или в лотерею. Продуктивными месяцами для работы будут март и апрель. В этот период будет возможность увеличить себе зарплату, получить новые предложения по работе.

"С апреля по июнь могут быть кардинальные изменения и "перестановки" от руководства до смены должности. Для бизнеса это будет период, когда вам нужно будет предпринимать жесткие и уверенные шаги для своей узнаваемости и устранения конкурентов", - советует Арина.

Любовь/семья

В этом году вы можете рассчитывать на подарки и выполнение разного рода обязательств со стороны своих партнеров и любовников. Февраль и август будет отмечен сильными чувствами. Совместные поездки в январе и июле принесут массу приятных впечатлений. Знакомства, начало отношений планируйте на январь, февраль и апрель.

Финансы/приобретения

По собственному выбору или по воле обстоятельств вам придется заняться сбором или выплатой долгов до середины марта. Кроме того в этот период возможны проблемы в бизнесе, нелегальные сделки, рисковые финансовые махинации, потеря денег, проигрыш в крупном деле. Большая вероятность, что в этот период вы захотите взять в долг или купить что-нибудь в рассрочку.

А вот наиболее удачным временем для решения вопросов с недвижимостью станет январь, август и ноябрь. Доходы и удачные инвестиции могут быть в апреле, июле и сентябре.

Саморазвитие

2021 год принесет Весам массу возможностей для самообразования, творчества, спорта и самовыражения через хобби. Для презентаций, выставок, тренингов и поездок подойдет январь, февраль, май, июль и октябрь. Используйте этот год для развития себя и своих детей. В феврале будут подниматься вопросы по поводу места и обучения ваших детей.

Здоровье/опасность

С января по март включительно могут быть опасные ситуации, связанные с вами, вашими знакомыми или вашим домом. В этот период вы можете столкнуться с негативной информацией или известием о чьей-то смерти.

"В эти месяцы нужно поберечь себя. Благоприятным событием в этих месяцах может быть то, что вы откажетесь от вредных привычек раз и навсегда", - резюмировала астролог.

Ранее астролог предупредила также об особенном периоде, который ждет нас в декабре и принесет глобальные перемены для целых поколений.

Кроме того украинский таролог рассказала про перемены, которые ждут все знаки Зодиака с 21 по 27 декабря.