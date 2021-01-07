Гороскоп 2021 для всех знаков Зодиака: кто сможет совершить прорыв

Гороскоп 2021 расскажет всем знакам Зодиака, каких успехов им удастся достичь в году Белого металлического Быка. Астролог составила прогноз для каждого представителя зодиакального круга, рассказав о шансах на жизненный прорыв в этом отрезке времени.

Прогноз на 2021 составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на год работает эффективнее.

Овен

В начале года вам предстоит усердно работать для достижения собственных целей, так как 2021 будет основополагающим в бизнесе и вашей карьерной лестнице. Планировать, работать и писать стратегическое развитие - основа для реализации ваших честолюбивых целей. Вы сможете стать успешными и влиятельными, если будете рисковать и вести честную борьбу со своими конкурентами. В этом году вы сможете собрать работоспособную и целенаправленную команду единомышленников. Или в уже имеющуюся команду придут новые члены, которые внесут свежие идеи и создадут новые возможности.

Телец

В этом году вам следует настойчиво добиваться своего, рекламировать продвигать себя и свои интересы (услуги). Но от вас потребуются целенаправленные усилия и даже жертвы ради достижения цели. Ваша репутация в глазах общества улучшится, так что, если вы собираетесь высказать свои идеи и мнения или продемонстрировать свои навыки, сейчас самое удобное время. Кроме того, этот год наилучшим образом подходит для важных перемен в жизни. Это может быть смена статуса, регистрация предприятия, брак/развод, вступление во владение чем-либо и другие официальные мероприятия, которые помогут вам двигаться дальше, а не стагнировать на месте.

Близнецы

В 2021 году есть вероятность повысить свой уровень благодаря расширению мировоззрения и обучению. Широкие возможности для успеха вероятны, если вы заняты литературным творчеством, издательским бизнесом, СМИ, туризмом, искусством, маркетингом, SMM, пиаром, международной деятельностью, образованием, online-школой, продвижением и рекламой. Люди и обстоятельства, с которыми вы столкнетесь, дадут шанс или вдохновят вас, как наставники или "злые" учителя расширить свои интеллектуальные горизонты, заставят вас мыслить по-другому.

Рак

В этом году у вас будет возможность реализовать свой стартап с помощью привлечения инвестиций либо успешно инвестировать в доходные проекты. Увидеть для себя финансовую перспективу, попросить материальную помощью, отдать долги и найти источники кредитования - это основная задача года, реализация которой будет работать десятки лет. Продвижения и опыта будет легко достигнуть в сферах, связанных с анализом, чужими деньгами, налоговыми службами, наследством, производством, кризисными проектами и ситуациями, банковскими операциями, медициной, органами по охране общественного порядка, расследованиями или исследованиями любой сложной задачи.

Лев

Этот год будет неудачен для пребывания в одиночестве, даже если вам сильно этого хочется. Поскольку ваш успех и популярность в любой сфере во многом зависит от окружающих. Ваши партнеры или поклонники станут для вас стимулом для перехода на более высокий уровень. Потенциально перспективными будут новые партнерские союзы - личные и деловые, созданные вами. Ваша задача - проявить харизму и сосредоточиться на нетворкинге, консультациях, налаживанию связей, юридических вопросах, переговорах по контрактам. Ваша способность производить впечатление на людей и дипломатичность в этот период будет приносить результаты в таких сферах как, общественная деятельность, политика, юриспруденция, консалтинг, коммерческая и посредническая деятельность.

Дева

В 2021 вас ждет увеличение объема работы, много проектных заказов, взятие на себя повышенной ответственности, совмещение нескольких должностей, длительные служебные командировки, расширение производства, кадров и различных департаментов. В этому году вы будете получать удовольствие от работы, будете удивлены от ее разноплановости и многогранности заказов и заданий, что пойдет вам на пользу для вашего же успеха. Ваша задача в этом году - построение сильной команды, реорганизация, повышение квалификации и обучение персонала, эффективное управление и тайм-менеджмент. Если вы без работы или недовольным прежним местом работы, то этот год предоставит вам массу возможностей, чтоб это изменить.

Весы

В этом году у Весов будет возможность получить признание, дары и выразить себя через искусство, творчество, организаторские способности, хобби, спорт и все что связано с детьми. Если ваша работа или карьера носят творческий характер, продемонстрируйте свои идеи или воображение. Этот год благоприятен для дел, связанных с образованием и достижениями ваших детей. Ваше воображение и творческие способности возрастут, а применение, которое вы им найдете, зависит от ваших интересов и сложившихся обстоятельств. К примеру, у вас может возникнуть хобби развить в себе артистические способности или начать организовывать праздники или разного рода обучение. Ваши романтические увлечения могут перерасти в серьезные отношения или обязательства перед партнером.

Скорпион

Этот год даст возможность благоприятно решить все семейные дела и даже пополнить семейство. Вы также сможете улучшить свои материально-жилищные условия, позаботиться о благосостоянии семейства. Этот год самый благоприятный для приобретения недвижимости, сырья, акций, земли. Также вы можете рассчитывать на помощь родителей или их протекцию, но может быть и сильное давление или контроль с их стороны. Возможно, в нынешнем году вам придется составить брачный контракт или завещание, чтобы избежать споров и разногласий.

Стрелец

2021 - превосходный период для приобретения новых знаний и навыков работы в сфере IT, маркетинга, продаж, писательства, нетворкинга и любых других деловых коммуникаций. Общение и путешествия станут более интенсивными, ваш круг знакомств расширится, способствуя обмену идеями и информацией. Возможно, вы захотите написать книгу, статью, курс обучения, создать онлайн школу или же вы решите продолжать образование или расширить нынешний курс обучения. В этом году нужная информация и нужные люди сами будут вас находить при условии, что вы находитесь в потоке знаний, информации, умеете правильно ставить цели и доводить начатое до конца. Здесь вам поможет правильный тайм-менеджмент и практики медитации. Плодовитое время для людей интеллектуального труда, СМИ, переводчиков и посредников.

Козерог

В 2021 появятся возможности существенно улучшить свое материальное положение. Вы сможете заложить материальную базу для дальнейшего процветания минимум на 2 года, максимум - 29 лет. Следует использовать любые возможности, которые в это время предоставляет жизнь, особенно в сферах производства, искусства, ручного труда, то бишь с теми сферами, где можно что-то создавать, "строить" своими руками или руками вашей команды. В этом году вам не нужно ждать, а нужно самому брать инициативу и действовать, например, просить повышения зарплаты. Возможно, вы преувеличиваете свои финансовые возможности или положение, чтобы произвести впечатление на окружающих, - эта склонность побудит вас к покупкам ненужных предметов роскоши и других вещей для "видимого" повышения вашего статуса. Денежной катастрофы можно избежать, если вы найдете способ, как сохранить и куда инвестировать средства.

Водолей

В 2021 вам предстоит непрерывная борьба с самим собой. Трудности, задачи, решения, которые вы переживете, повлияют на дальнейшие 29 лет и дадут новый виток истории. Неважно какой сферы это касается - трансформация себя и своих привычек, реорганизация вашей фирмы, долгосрочные обязательства перед кем-то или перед чем-то. Если в прошлом вам не удавалось поддерживать здоровье и физическую форму, сейчас обстоятельства заставят вас пожалеть об этом. Вершиной награды за правильные действия и здоровые привычки станет то, что вы подойдете к концу этого года более зрелой, опытной и "прокачанной" личностью, ясно представляющей свои цели и путь их достижения. Дисциплина ума, таймменеджмент и ранний подъем вам будут в помощь. Двигайтесь вперед постепенно, помните об умеренности и спокойствии, и это принесет вам успех.

Рыбы

2021 - год подведения итогов и исправления ошибок. Если вы правильно поймете задачи этого периода, то вам ничего не грозит. Но если произойдет что-то неприятное - болезнь, травма, преследования, изгнание из определенных кругов, травля или другое, - следует задуматься о том, какие долги дают о себе знать, что было сделано не так, и постараться исправить ошибки. Отказ в просьбе о помощи другим может обернуться для вас не лучшим образом. Либо вы попадете в ситуацию, из которой не будете видеть выход, почувствуете себя загнанным в угол. Задачи этого года - духовная прокачка себя, поиск вдохновения, развитие интуиции, поездки, связанные с духовными практиками и благотворительность в любых проявлениях. Также будет возможность иммигрировать или переехать в другое место.

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