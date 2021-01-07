Гороскоп 2021 для всіх знаків Зодіаку: хто зможе здійснити прорив

Гороскоп 2021 розповість всім знакам Зодіаку, яких успіхів їм вдасться досягти в році Білого металевого Бика. Астролог склала прогноз для кожного представника зодіакального кола, розповівши про шанси на життєвий прорив у цьому відрізку часу.

Прогноз на 2021 склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на рік працює ефективніше.

Овен

На початку року вам належить старанно працювати для досягнення власних цілей, оскільки 2021 буде основним у бізнесі і ваших кар'єрних сходах. Планувати, працювати і писати стратегічний розвиток - основа для реалізації ваших честолюбних цілей. Ви зможете стати успішними і впливовими, якщо будете ризикувати й вести чесну боротьбу зі своїми конкурентами. У цьому році ви зможете зібрати працездатну і цілеспрямовану команду однодумців. Або у вже наявну команду прийдуть нові члени, які внесуть свіжі ідеї і створять нові можливості.

Телець

В цьому році вам слід наполегливо добиватися свого, рекламувати, просувати себе і свої інтереси (послуги). Але від вас будуть потрібні цілеспрямовані зусилля і навіть жертви заради досягнення мети. Ваша репутація в очах суспільства покращиться, так що, якщо ви збираєтеся висловити свої ідеї і думки або продемонструвати свої навички, зараз саме слушний час. Крім того, цей рік найкращим чином підходить для важливих змін у житті. Це може бути зміна статусу, реєстрація підприємства, шлюб/розлучення, вступ у володіння чим-небудь та інші офіційні заходи, які допоможуть вам рухатися далі, а не стагнувати на місці.

Близнюки

У 2021 році є ймовірність підвищити свій рівень завдяки розширенню світогляду та навчанню. Широкі можливості для успіху ймовірні, якщо ви зайняті літературною творчістю, видавничим бізнесом, ЗМІ, туризмом, мистецтвом, маркетингом, SMM, піаром, міжнародною діяльністю, освітою, online-школою, просуванням і рекламою. Люди і обставини, з якими ви зіткнетеся, дадуть шанс чи надихнуть вас, як наставники або "злі" вчителі розширити свої інтелектуальні обрії, змусять вас мислити по-іншому.

Рак

У цьому році у вас буде можливість реалізувати свій стартап з допомогою залучення інвестицій або успішно інвестувати в дохідні проєкти. Побачити для себе фінансову перспективу, попросити матеріальну допомогу, віддати борги і знайти джерела кредитування - це основне завдання року, реалізація якого буде працювати десятки років. Просування і досвіду буде легко досягти у сферах, пов'язаних з аналізом, чужими грошима, податковими службами, спадщиною, виробництвом, кризовими проєктами і ситуаціями, банківськими операціями, медициною, органами щодо охорони громадського порядку, розслідуваннями або дослідженнями будь-якої складної задачі.

Лев

Цей рік буде невдалий для перебування на самоті, навіть якщо вам дуже цього хочеться. Оскільки ваш успіх і популярність в будь-якій сфері багато в чому залежить від оточуючих. Ваші партнери або шанувальники стануть для вас стимулом для переходу на більш високий рівень. Потенційно перспективними будуть нові партнерські союзи - особисті і ділові, створені вами. Ваше завдання - проявити харизму і зосередитися на нетворкінгу, консультаціях, налагодженні зв'язків, юридичних питаннях, переговорах по контрактам. Ваша здатність справляти враження на людей і дипломатичність у цей період буде приносити результати в таких сферах як, громадська діяльність, політика, юриспруденція, консалтинг, комерційна та посередницька діяльність.

Діва

У 2021 вас чекає збільшення обсягу роботи, багато проєктних замовлень, взяття на себе підвищеної відповідальності, поєднання кількох посад, тривалі службові відрядження, розширення виробництва, кадрів і різних департаментів. У цьому році ви будете отримувати задоволення від роботи, будете здивовані від її різноплановості та багатогранності замовлень і завдань, що піде вам на користь для вашого ж успіху. Ваше завдання в цьому році - побудова сильної команди, реорганізація, підвищення кваліфікації та навчання персоналу, ефективне управління і тайм-менеджмент. Якщо ви без роботи або незадоволеним колишнім місцем роботи, то цей рік надасть вам масу можливостей, щоб це змінити.

Терези

У цьому році у Терезів буде можливість отримати визнання, дари і виразити себе через мистецтво, творчість, організаторські здібності, хобі, спорт і все, що пов'язано з дітьми. Якщо ваша робота чи кар'єра мають творчий характер, продемонструйте свої ідеї чи уяву. Цей рік сприятливий для справ, пов'язаних з освітою і досягненнями ваших дітей. Ваша уява і творчі здібності зростуть, а застосування, яке ви їм знайдете, залежить від ваших інтересів й обставин. Наприклад, у вас може виникнути хобі розвинути в собі артистичні здібності або почати організовувати свята або різного роду навчання. Ваші романтичні захоплення можуть перерости в серйозні стосунки або зобов'язання перед партнером.

Скорпіон

Цей рік дасть можливість позитивно вирішити всі сімейні справи і навіть поповнити сімейство. Ви також зможете поліпшити свої матеріально-житлові умови, подбати про добробут родини. Цей рік найсприятливіший для придбання нерухомості, сировини, акцій, землі. Також ви можете розраховувати на допомогу батьків або їх протекцію, але може бути і сильний тиск або контроль з їхнього боку. Можливо, в нинішньому році вам доведеться укласти шлюбний контракт або заповіт, щоб уникнути суперечок і розбіжностей.

Стрілець

2021 - чудовий період для набуття нових знань та навичок роботи в сфері IT, маркетингу, продажів, письменства, нетворкінгу і будь-яких інших ділових комунікацій. Спілкування і подорожі стануть більш інтенсивними, ваше коло знайомств розшириться, сприяючи обміну ідеями та інформацією. Можливо, ви захочете написати книгу, статтю, курс навчання, створити онлайн школу або ж ви вирішите продовжувати освіту або розширити нинішній курс навчання. В цьому році потрібна інформація і потрібні люди самі вас будуть знаходити за умови, що ви перебуваєте в потоці знань, інформації, зумієте правильно ставити цілі і довести почате до кінця. Тут вам допоможе правильний тайм-менеджмент і практики медитації. Плодючий час для людей інтелектуальної праці, ЗМІ, перекладачів та посередників.

Козеріг

У 2021 з'являться можливості істотно поліпшити своє матеріальне становище. Ви зможете закласти матеріальну базу для подальшого процвітання мінімум на 2 роки, максимум - 29 років. Слід використовувати всі можливості, які в цей час надає життя, особливо у сферах виробництва, мистецтва, ручної праці, тобто з тими сферами, де можна щось створювати, будувати своїми руками або руками вашої команди. В цьому році вам не потрібно чекати, а треба самому брати ініціативу та діяти, наприклад, просити підвищення зарплати. Можливо, ви перебільшуєте свої фінансові можливості або положення, щоб справити враження на оточуючих, - ця схильність спонукає вас до покупок непотрібних предметів розкоші та інших речей для "видимого" підвищення вашого статусу. Грошової катастрофи можна уникнути, якщо ви знайдете спосіб, як зберегти і куди інвестувати кошти.

Водолій

У 2021 вам належить безперервна боротьба з самим собою. Труднощі, завдання, рішення, які ви переживете, вплинуть на подальші 29 років і дадуть новий виток історії. Неважливо, якої це стосується сфери - трансформація себе і своїх звичок, реорганізація вашої фірми, довгострокові зобов'язання перед кимось або чимось. Якщо в минулому не вдавалося підтримувати здоров'я і фізичну форму, зараз обставини змусять вас пошкодувати про це. Вершиною нагороди за правильні дії і здорові звички стане те, що ви підійдете до кінця цього року більш зрілою, досвідченою і "прокачаною" особистістю, що ясно представляє свої цілі та шлях їх досягнення. Дисципліна розуму, таймменеджмент і ранній підйом вам в допомогу. Рухайтеся вперед поступово, пам'ятайте про помірність і спокій, і це принесе вам успіх.

Риби

2021 - рік підбивання підсумків і виправлення помилок. Якщо ви правильно зрозумієте завдання цього періоду, то вам нічого не загрожує. Але якщо станеться щось неприємне - хвороба, травма, переслідування, вигнання з певних кіл, цькування або інше, - слід задуматися про те, які борги дають про себе знати, що було зроблено не так, і постаратися виправити помилки. Відмова у проханні про допомогу іншим може обернутися для вас не найкращим чином. Або ви потрапите в ситуацію, з якої не будете бачити вихід, відчуєте себе загнаним у кут. Завдання цього року - духовне прокачування себе, пошук натхнення, розвиток інтуїції, поїздки пов'язані з духовними практиками і благодійність у будь-яких проявах. Також буде можливість іммігрувати або переїхати в інше місце.

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