Гороскоп с 21 по 27 декабря для женщин: кого ждет ошеломительный успех в особенную неделю

Гороскоп с 21 по 27 декабря 2020 для всех женщин по знаку Зодиака (фото: pixabay)

Гороскоп с 21 по 27 декабря 2020 подскажет всем женщинам по знаку Зодиака, кого ждет ошеломительный успех на этой особенной неделе. Ведь мы не только приближаемся к завершению трудного года, но и понедельник начнем с Дня зимнего солнцестояния, который считается периодом умирания "старого" Солнца и рождения "нового".

Астрологи говорят, что этот период будет наполнен позитивной энергетикой, и многие смогут завершить дела, и начать что-то новое и хорошее, пишет dailyhoro.

Женщина-Овен

Неделя для женщин-Овнов будет очень наполнена позитивными событиями и активностями. Период станет очень благоприятным для того, чтобы завершить важные дела и получить заслуженную награду. Вам не следует засиживаться дома, дабы не упустить новые возможности и интересные знакомства, которые звезды обещают вам на этой неделе.

Женщина-Телец

Женщины-Тельцы на этой неделе покорят окружение своей красотой и продемонстрируют способности, которые позволят им обойти всех конкурентов. Астрологи говорят, что для вас очень важно поверить в себя, не бояться браться за новые дела и не избегать новых знакомств. В конце недели вас ждут романтические свидания, которые подарят вам уверенность.

Женщина-Близнецы

Для женщин-Близнецов астрологи советуют обратиться к своим скрытым талантам. Астрологи говорят, что энергетика звезд позитивна и поможет им воплотить самые смелые идеи в жизнь. При этом вам пригодятся таланты, данные от рождения. Кроме того, неделя будет удачной для привлечения финансового благополучия.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам на этой неделе понадобится уверенность в своих силах. С понедельника у вас откроется второе дыхание, которое позволит завершить начатые дела. Не исключено, что ваша оперативность будет вознаграждена премией. В выходные астрологи рекомендуют Ракам отдохнуть и восполнить запас сил, чтобы не встречать праздники разбитыми.

Женщина-Лев

Астрологи советуют женщинам-Львам быть настроенным на активную неделю, ведь дел у вас будет невпроворот. Вам пригодятся такие ваши качества, как ответственность, активность, а также умение распределять нагрузку. Период с 21 по 27 декабря пройдет успешно, но вам не следует зацикливаться на мелких неурядицах и смотреть в будущее с оптимизмом. В пятницу выдастся нелегкий день.

Женщина-Дева

Астрологи советуют женщинам-Девам сохранять душевное спокойствие в течение этой недели. Звезды и планеты в это время будут нестабильными, что может вызвать агрессию и раздражительность. Эти факторы способны помешать вашим повседневным делам. Вам советуют взять на вооружение дыхательные упражнения, которые помогут снизить возбудимость нервной системы.

Женщина-Весы

Дамам-Весам на этой неделе рекомендовано обращать внимание на предчувствия. Интуиция будет на высоте, и внутренний голос поможет избежать казусов и неприятностей как в деловой среде, так и в общении с близкими людьми. Усилить интуитивные способности помогут талисманы, и благодаря им получится провести неделю успешно.

Женщина-Скорпион

Скорпионам растущая Луна подарит заряд бодрости и позитива, и эти эмоции станут главным двигателем личного прогресса. Оставаться на высоте им помогут аффирмации. Позитивные установки будут уместны для тех, кто не уверен в своих силах, а также для тех, кому предстоит общение с агрессивно настроенными людьми.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам на этой неделе важно быть осторожными и не совершать опрометчивых поступков. Велика вероятность лишиться удачи, потакая сиюминутным капризам, а также финансового благополучия, поддавшись на авантюрные предложения. Справиться с эмоциями получится, если начать неделю с упражнений по восстановлению женской энергетики.

Женщина-Козерог

На этой неделе проще отнеситесь к спорным ситуациям и не начинайте разбор изначально проигрышных ситуаций. Чтобы достичь внутренней гармонии, которая станет важной составляющей успеха, приведите свои чувства к равновесию. При такой тактике, вам удастся избежать бессмысленных разборок и сэкономить драгоценное время.

Женщина-Водолей

Женщины-Водолеи окунутся в мир удачи и везения во всех жизненных сферах. Очень важно направить ваш энергетический подъем в мирное русло. Это поможет завершить все важные дела, да и на новые хобби и знакомства останется масса времени. Чтобы привлечь удачу в этот период, внимательно следите за знаками судьбы.

Женщина-Рыбы

На этой неделе женщины-Рыбы должны приготовится к ряду приятных новостей и сюрпризов. Подойдет это время для того, чтобы сделать новые шаги в деловой сфере, в знакомствах, романтических свиданиях. Астрологи настоятельно рекомендуют начать новую неделю с позитива, и тогда у вас все получится.

Ранее мы писали, какие перемены всем знакам Зодиака принесет особенная неделя, которая начнется 21, а закончится 27 декабря.

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