Гороскоп з 21 по 27 грудня для жінок: кого чекає приголомшливий успіх в особливий тиждень

Гороскоп з 21 по 27 грудня 2020 для всіх жінок по знаку Зодіаку (фото: pixabay)

Гороскоп з 21 по 27 грудня 2020 підкаже всім жінкам за знаком Зодіаку, кого чекає приголомшливий успіх в цей особливий тиждень. Адже ми не тільки наближаємося до завершення важкого року, але й понеділок почнемо з Дня зимового сонцестояння, який вважається періодом вмирання "старого" Сонця і народження "нового".

Астрологи кажуть, що цей період буде наповнений позитивною енергетикою, і багато хто зможе завершити справи, і почати щось нове і хороше, пише dailyhoro.

Жінка-Овен

Тиждень для жінок-Овнів буде дуже наповнений позитивними подіями і активностями. Період стане дуже сприятливим для того, щоб завершити важливі справи і отримати заслужену нагороду. Вам не слід засиджуватися вдома, щоб не втратити нові можливості та цікаві знайомства, які зірки обіцяють вам на цьому тижні.

Жінка-Телець

Жінки-Тельці на цьому тижні підкорять оточення своєю красою і продемонструють здібності, які дозволять їм обійти всіх конкурентів. Астрологи кажуть, що для вас дуже важливо повірити в себе, не боятися братися за нові справи і не уникати нових знайомств. Наприкінці тижня вас чекають романтичні побачення, які подарують вам впевненість.

Жінка-Близнюки

Для жінок-Близнюків астрологи радять звернутися до своїх прихованих талантів. Астрологи кажуть, що енергетика зірок позитивна і допоможе їм втілити найсміливіші ідеї в життя. При цьому вам знадобляться таланти, дані від народження. Крім того, тиждень буде вдалим для привернення фінансового благополуччя.

Жінка-Рак

Жінкам-Ракам на цьому тижні знадобиться впевненість у своїх силах. З понеділка у вас відкриється друге дихання, яке дозволить завершити розпочаті справи. Не виключено, що ваша оперативність буде нагороджена премією. У вихідні астрологи рекомендують Ракам відпочити і поповнити запас сил, щоб не зустрічати свята розбитими.

Жінка-Лев

Астрологи радять жінкам-Левам бути налаштованим на активний тиждень, адже справ у вас буде безліч. Вам знадобляться такі ваші якості, як відповідальність, активність, а також уміння розподіляти навантаження. Період з 21 по 27 грудня пройде успішно, але вам не слід зациклюватися на дрібних негараздах і дивитися в майбутнє з оптимізмом. В п'ятницю буде нелегкий день.

Жінка-Діва

Астрологи радять жінкам-Дівам зберігати душевний спокій протягом цього тижня. Зірки і планети в цей час будуть нестабільними, що може викликати агресію і дратівливість. Ці фактори здатні перешкодити вашим повсякденним справам. Вам радять взяти на озброєння дихальні вправи, які допоможуть знизити збудливість нервової системи.

Жінка-Терези

Дамам-Терезам цього тижня рекомендовано звертати увагу на передчуття. Інтуїція буде на висоті, і внутрішній голос допоможе уникнути прикростей і неприємностей як у діловому середовищі, так і в спілкуванні з близькими людьми. Посилити інтуїтивні здібності допоможуть талісмани, і завдяки ним вдасться успішно провести тиждень.

Жінка-Скорпіон

Скорпіонам зростаючий Місяць подарує заряд бадьорості і позитиву, і ці емоції стануть головним двигуном особистого прогресу. Залишатися на висоті їм допоможуть афірмації. Позитивні установки будуть доречні для тих, хто не впевнений у своїх силах, а також для тих, кому належить спілкування з агресивно налаштованими людьми.

Жінка-Стрілець

Жінкам-Стрільцям на цьому тижні важливо бути обережними і не здійснювати необачних вчинків. Велика ймовірність втратити удачу, піддаючись миттєвим примхам, а також фінансового благополуччя, піддавшись на авантюрні пропозиції. Впоратися з емоціями вийде, якщо почати тиждень з вправ з відновлення жіночої енергетики.

Жінка-Козеріг

На цьому тижні простіше поставтеся до спірних ситуацій і не починайте розбір програшних ситуацій. Щоб досягти внутрішньої гармонії, яка стане важливою складовою успіху, приведіть свої почуття до рівноваги. При такій тактиці, вам вдасться уникнути безглуздих суперечок і заощадити дорогоцінний час.

Жінка-Водолій

Жінки-Водолії поринуть у світ удачі і везіння у всіх життєвих сферах. Дуже важливо спрямувати ваш енергетичний підйом в мирне русло. Це допоможе завершити всі важливі справи, та і на нові хобі і знайомства залишиться маса часу. Щоб привернути удачу в цей період, уважно стежте за знаками долі.

Жінка-Риби

На цьому тижні жінки-Риби повинні приготуватися до ряду приємних новин і сюрпризів. Підійде цей час для того, щоб зробити нові кроки у діловій сфері, у знайомствах, романтичних побаченнях. Астрологи рекомендують почати новий тиждень з позитиву, і тоді у вас все вийде.

Раніше ми писали, які зміни всім знакам Зодіаку принесе особливий тиждень, який розпочнеться 21, а закінчиться 27 грудня.

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