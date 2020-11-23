Гороскоп Таро з 23 по 29 листопада для всіх знаків Зодіаку: кого чекають великі зміни

Таролог склала гороскоп по картах Таро для кожного знака Зодіаку, давши пораду, як досягти цілей в останні дні листопада

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку, підкаже, кого чекають великі зміни в житті, досягнення і цікаві події в кінці листопада. Таролог дала кожному з нас цінну пораду, як з успіхом впоратися з можливими труднощами цього періоду.

Прогноз по картах Таро з 23 по 29 листопада для всіх знаків Зодіаку склала знаменитий український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс).

Овен - Знахар. Дорогі Овни, саме час повірити у себе і довіритися провидінню - на цьому тижні вас чекає вихід за межі звичного і зіткнення не тільки з новою реальністю, але і новими можливостями. Ви можете значно більше, ніж вам здається! Відмовтеся від звички все ускладнювати і дерзайте!

Телець - Син Повітря. Дорогі Тельці, відкладіть боротьбу зі своїми "примарами" на потім. На цьому тижні у вас є шанс вирватися з "пасток" даності і всупереч всьому рухатися вперед - до поставлених цілей. Просто почніть діяти і дозвольте собі порушити умовності!

Близнюки - Дід. Дорогі Близнюки, на цьому тижні обов'язково знайдіть час приділити увагу рідним і близьким - вони як ніколи потребують вашої турботи і захисту! І вшануйте спогадами предків - сила дідів завжди живе в нас і окрилює.

Рак - Двійка Повітря. Дорогі Раки, увага: задкувати назад на цьому тижні не вийде! Час рухатися вперед і ухвалювати рішення. Навіть якщо вам здається, що "проїзду немає", повірте: проблеми благополучно вирішаться. Просто розслабтеся, довіртеся течії і пливіть. Пливіть вперед!

Лев - Мале Знахарське Колесо. Дорогі Леви, на цьому тижні вам відкриються нові перспективи і з'явиться шанс розширити не тільки свої можливості, задовольнити амбіції, але і збільшити "ареал проживання".

Головне - проводьте експансію м'яко і отримуючи, не забувайте віддавати щось натомість. На Законі Балансу грунтується щастя!

Діва - Шістка Води. Дорогі Діви, цей тиждень ідеально підходить для відпочинку і відновлення сил. Налаштуйтеся на хвилю "Ностальжі" або "Релакс" і неспішно поповнюйте свої ресурси. Сфокусуйтеся на простих речах і уважно прислухайтеся до себе - зовсім скоро вас чекає новий квест!

Терези - Дев'ятка Вогню. Дорогі Терези, досить розгойдуватися! Цей тиждень додасть вам впевненості у власних силах, допоможе вивільнити внутрішній потенціал і ви, нарешті, зможете направити ситуацію в потрібне русло і привести події до бажаного результату! Головне - контролюйте емоції і вірте в те, що робите!

Скорпіон - Батько Землі. Дорогі Скорпіони, заземліться! Вам явно бракує стабільності та внутрішньої стійкості, а поточний тиждень норовить перевірити на міцність ваш "фундамент". І щоб цей "фундамент" не дав тріщину перестаньте шкодувати через нестачу чогось, а зосередьтеся краще на своїх досягненнях.

Стрілець - Хаос. Дорогі Стрільці, утримайтеся від реалізації важливих планів на цьому тижні - хаотичний перебіг подій легко може вибити вас з "сідла". А ось "генеральне прибирання" пройде на ура - в цей період легко можна позбутися від "пут" і "мотлоху", випалити напалмом "бур'яни" - недарма народна мудрість говорить, що на згарищі добре зростають нові корисні паростки!

Козеріг - Шістка Землі. Готові до прориву, дорогі Козероги? Втім, готові чи ні, шлях до перемоги відкрито! Дивіться, вивчайте, осягайте - тиждень відкрив для вас "зелений коридор". Так що не позіхайте і сміливо тисніть на "газ", але... Не забувайте дотримуватися "швидкісного режиму"!

Водолій - Двійка Води. Дорогі Водолії, налаштовуйтесь на романтичну хвилю. На цьому тижні кохання - найпотужніший ресурс, завдяки якому ви здатні гори перевернути! Закон сполучених посудин пам'ятаєте? Візьміть його на озброєння, і ваша взаємодія з оточуючими пройде на ура.

Риби - Велике Знахарське Колесо. Дорогі Риби, цей тиждень може стати для вас знаковим і відкрити перед вами врата можливостей і знань. Підказки Всесвіт буде залишати всюди - прислухайтеся до своєї інтуїції і тоді ви легко і екологічно пройдете через будь-яку проблему і винесете з цього цінний урок!

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