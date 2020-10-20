Гороскоп Таро на ноябрь всем знакам Зодиака: кого ждет прибыль, а кого - дыра в кошельке

Таролог Елена Саламандра составила прогноз Таро по каждому знаку Зодиака на ноябрь 2020
Гороскоп Таро на ноябрь 2020 расскажет всем знакам Зодиака, кому судьба готовит денежные бонусы, а кто рискует остаться у "разбитого корыта". Из нашего прогноза вы узнаете, кому последний месяц осени сулит крупные покупки и серьезные траты, а для кого этот период принесет реальные денежные вливания.
Таропрогноз составила для всех двенадцати знаков Зодиака известный украинский таролог Елена Саламандра.
Овен
В ноябре Овна ждет поступление средств. Вы сможете купить то, о чем давно мечтали. Месяц продуктивной работы и новых возможностей. Сможете проявить себя в профессии с лучшей стороны.
Телец
Месяц не подходит для серьезных трат, и не давайте денег в долг. Остерегайтесь сплетен и неверной информации. В работе столкнетесь с обманом, не дайте себя провести.
Близнецы
Ноябрь порадует поступлением средств. Вы сможете позволить себе приятные покупки. Проявите себя с лучшей стороны на работе. Те усилия, которые Вы вложили в дела ранее, сейчас принесут результат. Не исключен приятный денежный бонус.
Рак
Остерегайтесь финансовых авантюр и пустых обещаний. Насыщенный рабочий месяц, который откроет для Вас новые возможности. Позитивные отношения с коллегами и руководством.
Лев
Месяц больше подходит для сохранения средств, чем для траты. Высоки риски конфликтов с руководством. Постарайтесь хладнокровно отстаивать свою позицию специалиста, это укрепит Вас.
Дева
В ноябре Девам лучше приберечь деньги и поменьше тратиться. В работе возможен обман со стороны других людей. С вниманием отнеситесь к делам и особенно - деньгам, документам. Не дайте себя провести.
Весы
Высока вероятность поступления денежной прибыли, а также получения премии на работе. Работа порадует шансами проявить себя с лучшей стороны как специалист. Смело берите на себя ответственность, новые задачи. Возможность оказаться на хорошем счету у руководства благодаря активности и верному подходу к делу.
Скорпион
Хорошая ситуация с финансами. Подходящий месяц для домашних покупок. Работа и карьера. Многие рабочие дела наладятся. Смело беритесь за новые задачи, это принесет уважение коллег и руководства.
Стрелец
Высоки шансы получения денежной прибыли. Хороший месяц для покупок. Месяц продуктивности, активности в работе. Вас ждет масса дел, но если отнесетесь к ним серьезно, ответственно, сможете рассчитывать на благосклонность руководства и даже получения денежного бонуса.
Козерог
Месяц не подходит для серьезных трат, лучше сохранить средства. Высоки риски конфликтов с коллегами. Настройтесь на серьезное отношение к работе. Избегайте сплетен и слухов, которые в итоге окажутся пустыми.
Водолей
Ожидается поступление денежных средств. Хорошее время для покупок в дом. В работе ждут недопонимания с руководством и коллегами, риск конфликтов. Постарайтесь абстрагироваться от эмоций и решать профессиональные вопросы хладнокровно.
Рыбы
Месяц не подходят для необдуманных трат. Не давайте денег в долг. Риски конфликтов с руководством. Постарайтесь мудро подойти к общению на рабочем месте.
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