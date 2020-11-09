Гороскоп Таро всем знакам Зодиака с 9 по 15 ноября: кого ждут перемены в любви

Гороскоп Таро на период с 9 по 15 ноября 2020 года расскажет всем знакам Зодиака, кого ждут большие перемены в сфере любви и отношений. Кто сможет обрести вторую половинку? Для кого откроются глаза на отношения, что изжили себя? Кто рискнет сделать признание любимому человеку? Обо всем этом читайте в нашем материале.

Таропрогноз на вторую неделю ноября от известного украинского таролога Виктории Павлюченко (Море Тетис) читайте в нашем материале.

Овен

Как писал Гексли: "Колебания никому на свете не приносили ничего хорошего". Овны, приготовьтесь пройти проверку на прочность - неделя сулит превратить отношения в непредсказуемый квест. На каждом из уровней которого для вас приготовлены испытания, эксперименты и сюрпризы. Принимать непростые решения придется практически набегу.

Телец

Как говорил Ремарк: "Неуверенность разрушила столько возможностей"... Тельцы, постарайтесь набраться решимости и, играючи, воплотить свои желания в жизнь - неделя идеально подходит для смелых инициатив. Соблазняйте, интригуйте и не бойтесь желать большего!

Близнецы

Как писал Цицерон: "Все, что связано, может распасться". На этой неделе мечты Близнецов могут столкнуться с реальностью. А вот что повлечет за собой это столкновение - разрешение "завязанных в узел" проблем или разрушение отношений, зависит от вас. Учитесь смотреть правде в глаза и учитывать желания партнера!

Рак

Как писал Ежи Лец: "За каждым поворотом нас ждет новое распутье". Неделя для Раков гармоничная, насыщенная атмосферой любви и чувственными переживаниями в родной и тихой гавани - там, где можно удовлетворить самые заветные желания и мечты друг друга; задать своей истории любви новый сюжетный поворот и написать бестселлер!

Лев

Как писал Д. Х. Джебран: "Ваши разум и страсть - руль и паруса вашей плывущей по морю души"... Львы, контролируйте свой темперамент и соразмеряйте желания с возможностями, дабы ваша огненная натура не сожгла паруса и штурвал. На этой неделе, насыщенной событиями и соблазнительными возможностями, страсти - плохой рулевой!

Дева

Как писал Овидий: "Безопаснее пройти посередине". Неделя поставит Дев перед необходимостью принятия непростого решения и выбором между рацио и чувствами, словами и поступками... Постарайтесь удержать баланс! И помните, что у сегодняшнего следствия есть вчерашняя причина!

Весы

Как писал Х. И. Хан: "Смотри в свое сердце. Увидишь любовь - больше никогда не отводи глаз". Весы, на этой неделе выбирайте сердцем - оно не обманет и подскажет, как напитать отношения духовной близостью, страстью и чистотой! Только прежде чем "открывать сердце" новым возможностям, спросите себя, зачем они вам даны и готовы ли вы взять на себя ответственность?

Скорпион

Как писал Вергилий: "Люди, как музыкальные инструменты: их звучание зависит от того, кто к ним прикасается". Скорпионы, если вас поглотила рутина и в отношениях царит холод, подумайте, чего хотите вы: "разогреть" любовь чувственным соблазном или "выбросить" этот "рояль"?

Стрелец

Как писал Ливий Тит: "В торопливости человек действует слепо и неблагоразумно". Стрельцы, эта неделя потребует от вас выдержки и сосредоточенности на себе - так вы замедлите свой "бег кентавра", услышите, чего хочет ваше сердце и получите свободу действий. Время вносить ясность в планы!

Козерог

Как писал Сенека: "Любовь не удерживается страхом". Козероги, если вам дорог ваш союз или вы мечтаете обрести любовь, не спешите "брать быка за рога"! Идите на сближение мягко, освещая свой путь яркой чувственностью и "укрощая строптивого" любовью.

Водолей

Как писала Д. Остин: "Чувства как цветок - нужно время, чтобы распуститься". Водолеи, постарайтесь уловить ритм партнера и дать время и себе, и ему раскрыться. Нетерпение может все испортить, так что, поспешайте не спеша, с чувством и расстановкой!

Рыбы

Как писал Шекспир: "Избыток вкуса убивает вкус". Рыбки, постарайтесь на этой неделе избежать пресыщения удовольствиями и не "задушить" партнера в своем порыве обладания им. Мера хороша даже в чувствах!

Ранее астрологи рассказали также, кого из знаков Зодиака в ноябре ждет судьбоносная встреча, которая полностью перевернет их жизнь.

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