Гороскоп Таро всім знакам Зодіаку з 9 по 15 листопада: кого чекають зміни в коханні

Гороскоп Таро на період з 9 по 15 листопада 2020 року розкаже всім знакам Зодіаку, кого чекають великі зміни у сфері любові і стосунків. Хто зможе знайти другу половинку? Для кого розплющаться очі на стосунки, що зжили себе? Хто ризикне зробити зізнання коханій людині? Про все це читайте у нашому матеріалі.

Таропрогноз на другий тиждень листопада від відомого українського таролога Вікторії Павлюченко (Море Тетіс) читайте в нашому матеріалі.

Овен

Як писав Гекслі: "Коливання нікому на світі не приносили нічого хорошого". Овни, будьте готові пройти перевірку на міцність - тиждень обіцяє перетворити стосунки в непередбачуваний квест. На кожному з рівнів якого для вас приготовані випробування, експерименти і сюрпризи. Приймати непрості рішення доведеться практично набігу.

Телець

Як казав Ремарк: "Невпевненість зруйнувала стільки можливостей"... Тельці, постарайтеся набратися рішучості і, граючись, втілити свої бажання в життя - тиждень ідеально підходить для сміливих ініціатив. Спокушайте, інтригуйте і не бійтеся бажати більшого!

Близнюки

Як писав Цицерон: "Все, що зв'язано, може розпастися". На цьому тижні мрії Близнюків можуть зіткнутися з реальністю. А ось що потягне за собою це зіткнення - розв'язання "зав'язаних у вузол" проблем або руйнування відносин, залежить від вас. Вчіться дивитися правді в очі і враховувати бажання партнера!

Рак

Як писав Єжи Лец: "За кожним поворотом нас чекає нове роздоріжжя". Тиждень для Раків гармонійний, насичений атмосферою любові і чуттєвими переживаннями в рідній і тихій гавані - там, де можна задовольнити найзаповітніші бажання і мрії один одного; задати своїй історії кохання новий сюжетний поворот і написати бестселер!

Лев

Як писав Д. Х. Джебран: "Ваші розум і пристрасть - кермо і вітрила вашої душі, що пливе по морю"... Леви, контролюйте свій темперамент і розміряйте бажання з можливостями, щоб ваша вогняна натура не спалила вітрила і штурвал. На цьому тижні, насиченому подіями і спокусливими можливостями, пристрасті - поганий рульовий!

Діва

Як писав Овідій: "Безпечніше пройти посередині". Тиждень поставить Дів перед необхідністю прийняття непростого рішення і вибором між раціо і почуттями, словами і вчинками... Постарайтеся утримати баланс! І пам'ятайте, що у сьогоднішніх наслідків є вчорашня причина!

Терези

Як писав Х. І. Хан: "Дивись у своє серце. Побачиш любов - більше ніколи не відводь очей". Терези, на цьому тижні вибирайте серцем - воно не обдурить і підкаже, як наситити відносини духовною близькістю, пристрастю і чистотою! Тільки перш ніж "відкривати серце" новим можливостям, запитайте себе, навіщо вони вам дані і чи готові ви взяти на себе відповідальність?

Скорпіон

Як писав Вергілій: "Люди, як музичні інструменти: їх звучання залежить від того, хто до них доторкається" Скорпіони, якщо вас поглинула рутина і у відносинах панує холод, подумайте, чого ви хочете: "розігріти" любов чуттєвою спокусою або "викинути" цей "рояль"?

Стрілець

Як писав Лівій Тіт: "У квапливості людина діє сліпо і нерозсудливо". Стрільці, цей тиждень зажадає від вас витримки і зосередженості на собі - так ви сповільните свій "біг кентавра", почуєте, чого хоче ваше серце і отримаєте свободу дій. Час вносити ясність у плани!

Козеріг

Як писав Сенека: "Любов не утримується страхом". Козероги, якщо вам дорогий ваш союз або ви мрієте здобути любов, не поспішайте "брати бика за роги"! Ідіть на зближення м'яко, освітлюючи свій шлях яскравою чуттєвістю і "приборкуючи норовливого" любов'ю.

Водолій

Як писала Д. Остін: "Почуття як квітка - потрібно час, щоб розпуститися". Водолії, постарайтеся вловити ритм партнера і дати час і собі, і йому розкритися. Нетерпіння може все зіпсувати, так що, поспішайте не поспішаючи, з відчуттям і розстановкою!

Риби

Як писав Шекспір: "Надлишок смаку вбиває смак". Рибки, постарайтеся на цьому тижні уникнути перенасичення задоволеннями і не "задушити" партнера у своєму пориві володіння ним. Міра хороша навіть у почуттях!

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