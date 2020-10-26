Гороскоп Таро всем знакам Зодиака на конец октября: время действовать немедленно

Таролог рассказала всем знакам Зодиака, что карты Таро приготовили для них в ноябре

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака расскажет, к каким важным жизненным переменам и трудностям стоит готовиться в конце октября. Украинский таролог поделилась с нами своими знаниями, назвав карту недели для каждого из представителей зодиакального круга.

Прогноз по картам Таро на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 составила Виктория Павлюченко (Море Тетис).

Овен - 8 Кубков - пришло время расстаться с привычным образом жизни, вынырнуть из трясины привычек, шаблонов и штампов. Пора начинать писать новую захватывающую главу своей истории!

Телец - Рыцарь Жезлов - девиз: "Некогда раздумывать! Просто бери и делай!" Только постарайтесь на волне ажитации не переборщить с реформами и не шокировать своей импульсивной дерзостью окружающих.

Близнецы - 7 Жезлов - вопреки численному превосходству недоброжелателей, успех на вашей стороне! Голиаф дал слабину - осталось иронично подтолкнуть падающего и вовремя заткнуть уши, дабы не поддаться на сладкоголосые речи, срывающиеся со злых языков.

Рак - Колесо Фортуны - не позволяйте горячим предложениям остыть: время действовать немедленно! Доверьтесь потоку и отдайтесь круговороту странных обстоятельств. Время приветствовать неизвестность!

Лев - Королева Пентаклей - пора начать получать удовольствие от работы и дарить вторую жизнь старым вещам, идеям, проектам и мечтам! Ваша многофункциональность оттеснит на арьерсцену осеннюю хандру и насытит жизнь сочными красками!

Дева - Умеренность - держитесь золотой середины, а границы на замке: это поможет избежать вакханалии и искусно соединить все противоположности и противоречивости в единую гармоничную канву!

Весы - 9 Кубков - позвольте заглянувшему на огонек счастью пустить в вашем доме глубокие духовные и здоровые корни. Это поможет распрощаться с иллюзией довольства и перенестись в сад чувственных тонких удовольствий!

Скорпион - Звезда - грядущая неделя формирует то самое - прекрасное далеко! Позвольте себе взглянуть на обыденные вещи непривычно - глазами Звезды, с высоты родного ей неба. Если для этого придется "покорить Эверест", - дерзайте: путеводная Звезда вас не подведет!

Стрелец - Туз Мечей - жребий брошен! Прекратите метаться от решений рассудочных к безрассудным и позвольте разумным решениям принять, наконец, вас! Станьте сами тем первоначальным импульсом, который позволит одолеть путь к истине и создаст вокруг вас однородное гармоничное пространство.

Козерог - Повешенный - назрело столкновение с необходимостью глубоких внутренних изменений. Пришло время исцеления от изматывающей суетности через бездействие и отказ от всего того, что мило сердцу, но вяжет вас по рукам и ногам. Замрите. А потом оттолкнитесь - к новой свободной жизни!

Водолей - 2 Мечей - пора распрощаться с вечными колебаниями и разорвать этот порочный круг неуверенности и сомнений! Выход из ментальной ловушки, в которую вы угодили, есть: дорогу осилит идущий!

Рыбы - 2 Жезлов - откажитесь от всех донкихотских проектов - они не избавят от скуки существования, а лишь отнимут ценные ресурсы. Время бесцельно "кататься на карусели" кануло в Лету, и пора пересесть на "колесо обозрения" - сейчас зорко лишь ваше сердце!

Ранее мы писали, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды гороскопа сулят грандиозные перемены в ноябре.

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