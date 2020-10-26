Гороскоп Таро всім знакам Зодіаку на кінець жовтня: час діяти негайно

Таролог розповіла всім знакам Зодіаку, що карти Таро приготували для них у листопаді

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку розповість, до яких важливих життєвих змін і труднощів варто готуватися в кінці жовтня. Український таролог поділилася з нами своїми знаннями, назвавши карту тижня для кожного з представників зодіакального кола.

Прогноз по картах Таро на тиждень з 26 жовтня по 1 листопада 2020 склала Вікторія Павлюченко (Море Тетіс).

Овен - 8 Кубків - прийшов час розлучитися зі звичним способом життя, виринути з трясовини звичок, шаблонів і штампів. Пора починати писати нову захоплюючу главу своєї історії!

Телець - Лицар Жезлів - девіз: "Ніколи роздумувати! Просто бери і роби!" Тільки постарайтеся на хвилі ажитації не переборщити з реформами і не шокувати своєю імпульсивною зухвалістю оточуючих.

Близнюки - 7 Жезлів - всупереч чисельній перевазі недоброзичливців, успіх на вашому боці! Голіаф дав слабину - залишилося іронічно підштовхнути падаючого і вчасно заткнути вуха, щоб не піддатися на солодкоголосі речі, що зриваються зі злих язиків.

Рак - Колесо Фортуни - не дозволяйте гарячими пропозиціями охолонути: час діяти негайно! Довіртеся потоку і віддайтеся кругообігу дивних обставин. Час вітати невідомість!

Лев - Королева Пентаклей - пора почати отримувати задоволення від роботи і дарувати друге життя старим речам, ідеям, проектам і мріям! Ваша багатофункціональність відтіснить на ар'єрсцену осінню нудьгу і наситить життя соковитими фарбами!

Діва - Помірність - тримайтеся золотої середини, а кордони на замку: це допоможе уникнути вакханалії і майстерно поєднати всі протилежності і суперечності в єдину гармонійну канву!

Терези - 9 Кубків - дозвольте щастю, що заглянуло вам на вогник, пустити у вашому будинку глибоке духовне та здорове коріння. Це допоможе розпрощатися з ілюзією достатку і перенестися в сад тонких чуттєвих задоволень!

Скорпіон - Зірка - наступний тиждень формує те саме - прекрасне далеко! Дозвольте собі поглянути на буденні речі незвично - очима Зірки, з висоти рідного їй неба. Якщо для цього доведеться підкорити Еверест", - дерзайте: дороговказ вас не підведе!

Стрілець - Туз Мечів - жереб кинуто! Припиніть кидатися від рішень розсудливих до безрозсудних і дозвольте розумним рішенням прийняти, нарешті, вас! Станьте самі тим первісним імпульсом, який дозволить здолати шлях до істини і створить навколо вас однорідний гармонійний простір

Козеріг - Повішений - назріло зіткнення з необхідністю глибоких внутрішніх змін. Настав час зцілення від виснажливої суєтності через бездіяльність і відмову від усього того, що мило серцю, але в'яже вас по руках і ногам. Замріть. А потім відштовхніться - до нового вільного життя!

Водолій - 2 Мечів - пора розпрощатися з вічними коливаннями і розірвати це порочне коло невпевненості і сумнівів! Вихід з ментальної пастки, в яку ви потрапили, є: дорогу подужає той, хто йде!

Риби - 2 Жезлів - відмовтеся від усіх донкіхотських проектів - вони не позбавлять від нудьги існування, а лише заберуть цінні ресурси Час безцільно "кататися на каруселі" канув в Лєту, і пора пересісти на "колесо огляду" - зараз пильно лише ваше серце!

Раніше ми писали, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким зірки гороскопу обіцяють грандіозні зміни в листопаді.

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