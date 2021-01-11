Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака с 11 по 17 января: кого ждут великие свершения

Гороскоп Таро с 11 по 17 января расскажет всем знакам Зодиака, что их ждет в течение ближайшей недели. Таролог дала важный совет каждому из них, назвав персональную карту, которая будет направлять и помогать в эти дни.

Таропрогнозом с нами поделилась известный украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис).

Овен - Богатырь. Овнам на этой неделе предстоит укреплять ранее завоеванные позиции, руководствуясь девизом о худом мире, который, как известно, лучше доброй войны. Замените мечи на орала.

Телец - Десятка Монет. Тельцы на этой неделе легко могут пополнить свои закрома и расширить сферу влияния. Если, конечно, не пренебрегут поговоркой, что делу время, а потехе - час.

Близнецы - Тройка Мечей. Близнецам придется на этой неделе столкнуться с горькой правдой, которая, как известно, лучше, нежели сладкая ложь. Прозрение может быть болезненным, но обязательно повлечет благоприятные перемены.

Рак - Паж Жезлов. Раков ждет неделя обучения, удовлетворения собственных амбиций и получения новостей. Но не жадничайте и не пытайтесь хватать знания ради количества. Берите только то, что принесет пользу.

Лев - Шестерка Мечей. Львов ждет неделя неожиданных перемен и прощания с прошлым. Плыть по течению не выйдет, придется брать инициативу в свои руки, иначе рискуете потерпеть крушение!

Дева - Десятка Жезлов. Девы на этой неделе рискуют сорвать спину под бременем забот и взятых на себя обязательств. Хотите избежать кризиса, учитесь делегировать обязанности другим и пересмотрите срочно свое расписание!

Весы - Шестерка Монет. Весам не лишним будет на этой неделе заняться благотворительностью и избавиться от ненужного хлама - в доме ли, в голове ли. Пора наполнять сундуки новыми богатствами!

Скорпион - Двойка Монет. Скорпионам на этой неделе придется сделать сложный выбор и из двух зол выбрать меньшее. В той путанице, которая назревает, это самое экологичное решение.

Стрелец - Кощей. У Стрельцов на этой неделе появится возможность исправить ошибки, обернуть свои пороки себе на пользу, победить страхи и получить доступ к "запретным" знаниям. Только помните: многие знания - многие печали.

Козерог - Пятерка Мечей. Козерогам полезно вспомнить слова из песни: "главней всего погода в доме, а остальное - суета", ибо неделя ожидается конфликтная. Постарайтесь не изводить своим вспыльчивым нравом хотя бы близких!

Водолей - Справедливость. Водолеям неделя воздаст по заслугам. Поэтому, в случае неприятных событий не стоит пенять на зеркало и искать козла отпущения. За что боролись, как говорится, на то и рискуете напороться.

Рыбы - Прялка. Колесо прялки вращается для Рыб на этой неделе мерно, а нить, из которой прядется реальность, добротно свитая. Не упустите свой шанс заарканить удачу, дорогие Рыбки, и упрочить связи!

Ранее известный украинский астролог рассказала в гороскопе для всех знаков Зодиака на 2021 год, кого ждут неприятности со здоровьем и подстерегает опасность.

Также мы писали, что ждет все знаки по Цветочному гороскопу в 2021 году.