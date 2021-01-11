Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку з 11 по 17 січня: кого чекають великі звершення

Гороскоп Таро з 11 по 17 січня розповість всім знакам Зодіаку, що їх чекає протягом найближчого тижня. Таролог дала важливу пораду кожному з них, назвавши персональну карту, яка буде направляти і допомагати в ці дні.

Таропрогнозом з нами поділилася відомий український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс).

Овен - Богатир. Овнам на цьому тижні належить зміцнювати раніше завойовані позиції, керуючись девізом про худий мир, який, як відомо, краще доброї війни. Замініть мечі на орала.

Телець - Десятка Монет. Тельці на цьому тижні легко можуть поповнити свої засіки і розширити сферу впливу. Якщо, звичайно, не знехтують приказкою, що справі час, а потісі - годину.

Близнюки - Трійка Мечів. Близнюкам доведеться на цьому тижні зіткнутися з гіркою правдою, яка, як відомо, краще, ніж солодка брехня. Прозріння може бути болючим, але обов'язково спричинить сприятливі зміни.

Рак - Паж Жезлів. Раків чекає тиждень навчання, задоволення власних амбіцій та отримання новин. Але не скупіться і не намагайтеся хапати знання заради кількості. Беріть тільки те, що принесе користь.

Лев - Шістка Мечів. Левів чекає тиждень несподіваних змін і прощання з минулим. Плисти за течією не вийде, доведеться брати ініціативу у свої руки, інакше ризикуєте зазнати краху!

Діва - Десятка Жезлів. Діви на цьому тижні ризикують зірвати спину під тягарем турбот і взятих на себе зобов'язань. Хочете уникнути кризи, вчіться делегувати обов'язки іншим та перегляньте терміново свій розклад!

Терези - Шістка Монет. Терезам не зайвим буде на цьому тижні зайнятися благодійністю і позбутися від непотрібного мотлоху у домі, чи в голові. Час наповнювати скрині новими багатствами!

Скорпіон - Двійка Монет. Скорпіонам на цьому тижні доведеться зробити складний вибір, з двох зол вибрати менше. В тій плутанині, яка назріває, це саме екологічне рішення.

Стрілець - Кощій. У Стрільців на цьому тижні з'явиться можливість виправити помилки, обернути свої вади собі на користь, перемогти страхи і отримати доступ до "заборонених" знань. Тільки пам'ятайте: багато знань - багато печалі.

Козеріг - П'ятірка Мечів. Козерогам корисно згадати слова з пісні: "найголовніше погода в домі, а інше - суєта", бо тиждень очікується конфліктним. Постарайтеся не мучити своїм запальним характером хоча б близьких!

Водолій - Справедливість. Водоліям тиждень воздасть по заслугах. Тому, у випадку неприємних подій не варто нарікати на дзеркало і шукати цапа-відбувайла. За що боролися, як кажуть, на те й ризикуєте напоротися.

Риби - Прядка. Колесо прядки обертається для Риб на цьому тижні мірно, а нитка, з якої прядеться реальність, добротно звита. Не пропустіть свій шанс заарканити удачу, дорогі Рибки, і зміцнити зв'язки!

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