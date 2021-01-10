Гороскоп для всех знаков Зодиака с 11 по 17 января: следуйте к своей мечте на всех парусах

Гороскоп на январь говорит о том, что первый месяц года станет довольно напряженным, но активным периодом. Стоит уделить особое внимание своей работе, бизнесу, а в личных отношениях нужно контролировать свои эмоции и не совершать поспешных поступков.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в период с 11 по 17 января, и назвали счастливчиков судьбы в ближайшую неделю. Об это сообщает SlovoFraza.

Овен

Пора избавляться от старых вещей в гардеробе и обзавестись новыми. Наступает идеальное время для создания нового образа. Также полезными будут перестановка мебели, генеральная уборка, наведение порядка и избавление от хлама. Сделайте это в начале недели и не тяните до выходных.

Телец

11 и 12 января станут идеальными днями для работы, любви и обучения. У вас получится преуспеть на всех фронтах, но обязательными будут терпение и умение составлять планы на день. В понедельник и вторник займитесь физической работой, отправляйтесь в путешествие или командировку. Также важной станет возможность рассчитаться с долгами.

Близнецы

У вас получится в ближайшие дни преуспеть в делах и совершить необходимые покупки. Большая удача ждет тех, кто связан с творчеством. Идеи будут приходить в голову с невероятной скоростью, некоторые будут гениальными, некоторые – нет, но все они окажутся очень полезными.

Рак

Период с 11 по 17 января не для побед и поражения, а для удовольствия. Вам важно сейчас получать радость от жизни и получать заряд сил для движения вперед. Нужно больше отдыхать, развлекаться, но при этом не забывайте о важных обязанностях дома и на работе. Займитесь наведением чистоты в доме.

Лев

У вас получится стать центром Вселенной и вам будет улыбаться удача в любви, в работе и бизнесе. Это поднимет настроение в начале года. Звезды сулят много сюрпризов и не все из них будут приятные. Успех поможет сохранить умение относиться ко всем новостям спокойно, без гнева и раздражительности.

Дева

Со вторника по пятницу Дев накроет волнами любви, а в остальные дни энергетика звезд и планет будет негативной, не планируйте важные разговоры и свидания. Всем семейным Девам стоит больше времени проводить с близкими. Возможно кому-то понадобиться ваша помощь.

Весы

Все сферы жизни для вас будут открыты на этой неделе и везти будет буквально во всем, чем Весы захотят заняться. Самое главное – не зазнаваться и не думать, что все получится легко и без усилий. Продолжайте усердную работу, а ваша скромность станет притягательной для лиц противоположного пола.

Скорпион

Перед вами встанет выбор на чем сэкономить – деньги или время. Экономьте деньги, потому что время пока важнее финансов. Свободное время стоит посвятить домашним делам, общению с близкими или поиску второй половинки. Астрологи советуют Скорпионам не впадать в крайности.

Стрелец

Вам ожидают очень важные и судьбоносные знакомства делового и личного характера. Не переходите дорогу опасным людям и не наживайте себе врагов – это свернет весь ваш прогресс к нулю. Будьте предельно осторожными, предусмотрительными и постарайтесь работать в одиночку.

Козерог

С четверга начнется спад энергетики, который приведет к сильной усталости. Постарайтесь четко разграничить работу и дом, отдых и труд. Даже небольшое переутомление сильно ударит по уверенности и самочувствию. Постарайтесь все аспекты держать в балансе.

Водолей

Начало и конец недели посвятите домашним делам, уборке и отдыху. Заведите питомца или купите комнатное растение. На работе не игнорируйте беспорядок, разберите документы, почистите рабочий стол, компьютер от ненужных файлов.

Рыбы

Идеальное время для решения юридических проблем. С 12 января удачными станут шопинг, трата денег и работа. Посвятите себя важным делам. Возможно, у вас получится решить те проблемы, которые ранее не решались по каким-то веским причинам.

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