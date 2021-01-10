Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 11 по 17 січня: йдіть до своєї мрії на всіх вітрилах

Гороскоп з 11 по 17 січня для всіх знаків Зодіаку (Колаж РБК-Україна)

Гороскоп на січень говорить про те, що перший місяць року стане досить напруженим, але активним періодом. Варто приділити особливу увагу своїй роботі, бізнесу, а в особистих стосунках потрібно контролювати свої емоції та не робити поспішних вчинків.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 11 по 17 січня, і назвали щасливчиків долі в найближчий тиждень. Про це повідомляє SlovoFraza.

Овен

Пора позбавлятися від старих речей у гардеробі та придбати нові. Настає ідеальний час для створення нового образу. Також корисними будуть перестановка меблів, генеральне прибирання, наведення порядку і позбавлення від мотлоху. Зробіть це на початку тижня і не тягніть до вихідних.

Телець

11 і 12 січня стануть ідеальними днями для роботи, кохання та навчання. У вас вийде досягти успіху на всіх фронтах, але обов'язковими будуть терпіння і вміння складати плани на день. У понеділок і вівторок займіться фізичною роботою, вирушайте в подорож або відрядження. Також важливою стане можливість розрахуватися з боргами.

Близнюки

У вас вийде найближчими днями досягти успіху в справах і зробити необхідні покупки. Велика удача чекає тих хто пов'язаний із творчістю. Ідеї будуть приходити в голову з неймовірною швидкістю, деякі будуть геніальними, деякі – ні, але всі вони виявляться дуже корисними.

Рак

Період з 11 по 17 січня не для перемог і поразок, а для задоволення. Вам важливо зараз отримувати радість від життя та отримувати заряд сил для руху вперед. Потрібно більше відпочивати, розважатися, але при цьому не забувайте про важливі обов'язки вдома і на роботі. Займіться наведенням чистоти в будинку.

Лев

У вас вийде стати центром Всесвіту і вам буде посміхатися удача в любові, в роботі та бізнесі. Це підніме настрій на початку року. Зірки обіцяють багато сюрпризів, і не всі з них будуть приємні. Успіх допоможе зберегти вміння ставитися до всіх новин спокійно, без гніву і дратівливості.

Діва

З вівторка по п'ятницю Дів накриє хвилями любові, а в інші дні енергетика зірок і планет буде негативною, не плануйте важливі розмови й побачення. Всім сімейним Дівам варто більше часу проводити з близькими. Можливо комусь знадобитися ваша допомога.

Терези

Всі сфери життя для вас будуть відкриті на цьому тижні та везти буде буквально у всьому, чим Терези захочуть зайнятися. Найголовніше – не задаватися і не думати, що все вийде легко і без зусиль. Продовжуйте старанну роботу, а ваша скромність стане привабливою для осіб протилежної статі.

Скорпіон

Перед вами постане вибір на чому заощадити – гроші або час. Економте гроші, тому що час поки важливіше фінансів. Вільний час варто присвятити домашнім справам, спілкуванню з близькими або пошуку другої половинки. Астрологи радять Скорпіонам не впадати в крайності.

Стрілець

Вас чекають дуже важливі доленосні знайомства ділового та особистого характеру. Не переходьте дорогу небезпечним людям і не наживайте собі ворогів – це зверне весь ваш прогрес до нуля. Будьте гранично обережними, передбачливими та постарайтеся працювати в поодинці.

Козоріг

З четверга почнеться спад енергетики, який призведе до сильної втоми. Постарайтеся чітко розмежувати роботу і дім, відпочинок і працю. Навіть невелика перевтома сильно вдарить по впевненості та самопочуттю. Постарайтеся всі аспекти тримати в балансі.

Водолій

Початок і кінець тижня присвятіть домашнім справам, прибиранню та відпочинку. Заведіть тваринку або купіть кімнатну рослину. На роботі не ігноруйте безлад, розберіть документи, почистьте робочий стіл, комп'ютер від непотрібних файлів.

Риби

Ідеальний час для розв'язання юридичних проблем. З 12 січня вдалими стануть шопінг, витрачання грошей і робота. Присвятіть себе важливим справам. Можливо, у вас вийде розв'язувати ті проблеми, які раніше не вирішувалися з якихось вагомих причин.

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