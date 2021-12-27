Гости будут в восторге: нутрициолог дала рецепт теплого салата на Новый год
До нового года остались считанные дни. Наверняка, у каждого уже составлено праздничное меню.
А для тех, кто все еще в раздумьях, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram посоветовала приготовиться полезное блюдо, которое точно придется по душе всем членам семьи и гостям в холодную погоду.
Без вреда для фигуры (фото: pexels.com)
"Думаю, этот теплый салат можно смело подавать к праздничному столу: он насытит и согреет в холода, а еще блюдо выглядит очень аппетитно!".
Как приготовить теплый салат: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 150 г сваренной фасоли,
- 1 морковь,
- 1 небольшой кабачок,
- 3 соцветия брокколи,
- 50 г свежего шпината,
- 1 зубчик чеснока,
- 2 ст. л. масло авокадо,
- 1 ст. ложка оливкового масла,
- 1 ст. л. соевого соуса,
- семена кунжута для украшения.
Модификации теплого салата всегда смотрятся аппетитно (фото: pexels.com)
Приготовление:
- Фасоль варите в подсоленной воде до готовности.
- Почистите морковь. Мелко нашинкуйте чеснок. Порежьте все овощи соломкой, за исключением шпината.
- Разогрейте на сковороде масло. Обжарьте немного морковь, кабачок и брокколи с чесноком.
- За минуту до готовности добавьте шпинат, и хорошо все перемешайте.
- Снимите с огня и выложите все овощи в глубокое блюдо, добавьте фасоль.
- Заправьте оливковым маслом и соевым соусом, хорошо перемешайте. Украсьте кунжутом.
Приятного аппетита!