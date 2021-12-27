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Гости будут в восторге: нутрициолог дала рецепт теплого салата на Новый год

Автор: Татьяна Турчаникова

До нового года остались считанные дни. Наверняка, у каждого уже составлено праздничное меню.

А для тех, кто все еще в раздумьях, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram посоветовала приготовиться полезное блюдо, которое точно придется по душе всем членам семьи и гостям в холодную погоду.

Без вреда для фигуры (фото: pexels.com)

"Думаю, этот теплый салат можно смело подавать к праздничному столу: он насытит и согреет в холода, а еще блюдо выглядит очень аппетитно!".

Как приготовить теплый салат: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 150 г сваренной фасоли,
  • 1 морковь,
  • 1 небольшой кабачок,
  • 3 соцветия брокколи,
  • 50 г свежего шпината,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 2 ст. л. масло авокадо,
  • 1 ст. ложка оливкового масла,
  • 1 ст. л. соевого соуса,
  • семена кунжута для украшения.

Модификации теплого салата всегда смотрятся аппетитно (фото: pexels.com)

Приготовление:

  1. Фасоль варите в подсоленной воде до готовности.
  2. Почистите морковь. Мелко нашинкуйте чеснок. Порежьте все овощи соломкой, за исключением шпината.
  3. Разогрейте на сковороде масло. Обжарьте немного морковь, кабачок и брокколи с чесноком.
  4. За минуту до готовности добавьте шпинат, и хорошо все перемешайте.
  5. Снимите с огня и выложите все овощи в глубокое блюдо, добавьте фасоль.
  6. Заправьте оливковым маслом и соевым соусом, хорошо перемешайте. Украсьте кунжутом.

Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог назвала продукты, которые ощелачивают организм, лучший обед.

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