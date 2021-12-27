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Гості будуть в захваті: нутриціолог дала рецепт теплого салату на Новий рік

Автор: Тетяна Турчанікова

До нового року залишилися лічені дні. Напевно, у кожного вже складено святкове меню.

А для тих, хто все ще в роздумах, нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram порадила приготуватися корисне блюдо, яке точно припаде до душі всім членам сім'ї і гостям в холодну погоду.

Без шкоди для фігури (фото: pexels.com)

"Думаю, цей теплий салат можна сміливо подавати до святкового столу: він наситить і зігріє в холоди, а ще страва виглядає дуже апетитно!".

Як приготувати теплий салат: покроковий рецепт

Інгредієнт:

  • 150 г звареної квасолі,
  • 1 морква,
  • 1 невеликий кабачок,
  • 3 суцвіття брокколі,
  • 50 г свіжого шпинату,
  • 1 зубчик часнику,
  • 2 ст. л. масло авокадо,
  • 1 ст. ложка оливкової олії,
  • 1 ст. л. соєвого соусу,
  • насіння кунжуту для прикраси.

Модифікації теплого салату завжди виглядають апетитно (фото: pexels.com)

Приготування:

  1. Квасолю варіть в підсоленій воді до готовності.
  2. Почистіть моркву. Дрібно наріжте часник. Поріжте всі овочі соломкою, за винятком шпинату.
  3. Розігрійте на сковороді олію. Обсмажте трохи моркву, кабачок і брокколі з часником.
  4. За хвилину до готовності додайте шпинат і добре все перемішайте.
  5. Зніміть з вогню і викладіть всі овочі в глибоке блюдо, додайте квасолю.
  6. Заправте оливковою олією і соєвим соусом, добре перемішайте. Прикрасьте кунжутом.

Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог назвала продукти, які олужують організм, кращий обід.

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