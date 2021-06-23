Графические стрелки и контур губ: стилист назвала тренды макияжа на лето 2021

Как накраситься этим летом, чтобы необычно и актуально? Beauty и fashion блогеры, на которых все привыкли равняться в этом вопросе, удивляют выбором крайне сдержанного makeup. Хотя, казалось бы, лето, море, солнце, пляж. Душа должна требовать ярких и насыщенных красок.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файла Эспиби.
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Как краситься летом 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)
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