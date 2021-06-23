Графічні стрілки і контур губ: стиліст назвала тренди макіяжу на літо 2021

Як нафарбуватися цього літа, щоб незвично і актуально? Beauty і fashion блогери, на яких всі звикли рівнятися в цьому питанні, дивують вибором вкрай стриманого makeup. Хоча, здавалося б, літо, море, сонце, пляж. Душа повинна вимагати яскравих і насичених фарб.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файла Эспібі.
Основні літні тренди в beauty-сфері
Підводка губ олівцем - як і раніше, тримається в топах Інстаграма.
Відсутність туші на віях або фарбовані в один шар - такий тренд особливо підійде тим, кого природа нагородила довгими і густими віями.
Графічні стрілки - тренд, який гуляє виключно по червоних доріжках. У реальному житті бачити поки не доводилося, але для вечірки це відмінний варіант.
Матова помада дуже стриманих / приглушених відтінків. Ось тут я здивувалася, чому в топах не червоний, червоний, рожевий, фуксія, корал? Адже сезон дозволяє.