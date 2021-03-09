Григорий Чапкис оживился благодаря шоу своего сына

Сын знаменитого балетмейстера и судьи проекта "Танцы со звездами" Григория Чапкиса решил порадовать отца танцевальным шоу, которое он организовал в США.

Отметим, что у Грега Чапкиса в США есть своя студия танцев.

Грег доволен, что ему удалось порадовать отца, который оживился, когда смотрел видео. Чапкис-младший также показал семейные фото: свои в юности и снимки еще молодого отца.

На видео видно, как 91-летний Григорий Чапкис лежит на кровати и смотрит танцевальное шоу на ноутбуке.

Недавно он прилетел в Киев, чтобы присматривать за своим отцом. Грег также показал своим подписчикам дом, в котором прошло его детство. По его мнению, вид старой пятиэтажки вместе с разбитым тротуаром и неубранным мусором, должен шокировать жителей США.

Сейчас Григорий Чапкис живет в центре Киева. Судя по всему, его квартира находится в районе Бесарабки.

Напомним, в феврале Григорий Чапкис снова оказался в больнице из-за осложнений после воспаления легких. За время болезни он сильно похудел и признался, что у него трудности с передвижением.

В декабре 2020 года Чапкис попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Его выписали 29 декабря, но 6 января в очередной раз госпитализировали.